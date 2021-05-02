學柔道童腦死　國手、醫師揭這兩點最重要

學柔道童腦死　國手、醫師揭這兩點最重要
學柔道童腦死　國手、醫師揭這兩點最重要

健康醫療網

2021-05-02 10:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】日前台中7歲黃姓男童上柔道課，遭何姓教練、學長輪流重摔27次，導致顱內嚴重出血，住進加護病房。柔術現役國手魏居正表示，教孩子與教成年人的方式不同，要循序漸進，在孩子還沒有足夠的自保能力之前，不教摔、滾等動作，避免腦部與脖子受傷。土城長庚醫院復健科醫師林杏青也說，腦震盪預防關鍵是師資及場地均需到位，缺一不可。

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注意腦震盪症狀　及早發現送醫

柔道的練習中，難免會有碰撞，若發生腦震盪，可能會出現頭暈、頭痛、耳鳴、噁心、嘔吐、平衡感喪失等症狀，平時也熱愛柔術的林杏青醫師分享，還可能出現記憶減退、意識混亂、情緒行為改變等表現，要特別注意，及早發現送醫。若有出現腦出血情形，則會手腳無力麻木、眼歪嘴斜。

慎選道館預防傷害　師資、場地為關鍵

學習技擊運動時，預防腦震盪最重要的因素是師資與場地，教練在指導時應避免不必要的碰撞及大力晃動，另外在練習柔道和柔術時，應注意地墊緩衝是否足夠，否則練習時撞擊會造成傷害。從事兒童柔術教學的魏居正也提到，應留意教練有無協會核發的證照，若經過協會認證師資相對有保障，家長在選擇合適的道館時應注意這兩點。

其他個人因素也應注意練習時注意力是否集中，在精神不濟的狀況下不應硬撐練習，同時飲水要充足，因脫水可能會讓腦震盪變嚴重。林杏青醫師也提醒，成人要避免酒精類飲料，酒精有可能妨礙腦部恢復。

腦震盪恢復七天為周期　從最低強度有氧運動開始

若發生腦震盪，恢復至少要以七天為一周期，才能夠達到最低的安全標準。林杏青醫師說明，一開始以完全靜止，在放鬆的環境下休息；接下來可以嘗試做低度的有氧運動，接著漸漸提升有氧運動的強度；接下來再加入一些重量訓練。最後才是動作練習的部分，如約束對練，到七天後如果沒有症狀，才能全力對打，而過程中如果出現任何不舒服的情形，就應該倒退回上一個階段練習。

兒童學習柔道　不能貿然摔、滾

教小孩與教成人模式不同，多半用遊戲融入，且在孩子還沒有能力保護自己之前，都不先教有危險性的動作，魏居正指出，如在不會護身倒法之前，不教怎麼摔，不知道怎麼滾之前，也不教翻滾的動作，避免脖子受傷。因小朋友身體尚未發育成熟，要非常注重安全，動作教學也是，比較不會教有危險性的動作，以降低運動傷害風險。

▲土城長庚醫院復健科林杏青醫師（左）與柔術國手魏居正（右）。

學習以安全第一　開心再學技術

每個人運動的目的都不太一樣，不是每個人都想成為運動選手，許多人是想養成運動習慣，幫助成長。魏居正強調，安全第一，第二開心，第三才是學技術，在安全的環境與開心的氛圍中，才能學到比較多東西。

為了增進運動安全，教練、家長與學員都應在課前事先溝通，若學員有特殊疾病或曾有任何傷害情形都要先提出，才能達到更好的運動安全。這次事件讓人十分遺憾，但魏居正也提醒，任何運動都可能伴隨運動傷害，不適當的教學行為在任何運動都很危險。林杏青醫師也說，關於運動不用過於擔心或因噎廢食，要考慮運動帶來的風險與好處。



資料來源：健康醫療網 學柔道童腦死　國手、醫師揭這兩點最重要

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