女星旗袍挖洞大露美胸　柯P「表情變化」成亮點

▲楊麗菁（左圖）與柯文哲合照，柯P表情似乎有些害羞。（圖／楊麗菁臉書）
▲楊麗菁（左圖）與柯文哲合照，柯P表情似乎有些害羞。（圖／楊麗菁臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-09 11:48:03

資深武打女星楊麗菁年過半百仍保有好身材，日前她以一襲爆乳裝參加亞洲旗袍協會例會，與現身演講的台北市長柯文哲同框合照，柯P表情疑似「逐漸母湯」，引發關注。

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▲▼楊麗菁參加旗袍協會活動。（圖／楊麗菁臉書）
▲▼楊麗菁參加旗袍協會活動。（圖／楊麗菁臉書）
▲楊麗菁。（圖／楊麗菁臉書）
楊麗菁上月底在臉書PO照，她穿改良式旗袍，胸前大膽挖空，露出渾圓胸線和深溝，身旁正是柯文哲，只見柯P的臉被美顏相機修成朦朧狀，皮膚細紋全消失，回春模樣令人莞爾。

有趣的是，柯文哲在照片中的表情似乎與以往不同，不僅沒了殺氣，貌似還露出嬌羞微笑，楊麗菁透露市長本人非常親切，對粉絲合照要求來者不拒，更心疼對方為趕行程，食物一口都來不及吃，真的非常辛苦。（編輯：楊穎軒）

▲▼楊麗菁（上圖右、下圖前排左一）與柯文哲合影。（圖／楊麗菁臉書）
▲▼楊麗菁（上圖右、下圖前排左一）與柯文哲合影。（圖／楊麗菁臉書）
▲▼楊麗菁（上圖右、下圖前排左一）與柯文哲合影。（圖／楊麗菁臉書）
▲楊麗菁泳裝照洩露好身材。（圖／楊麗菁臉書）
▲▼52歲楊麗菁身材維持得宜。（圖／楊麗菁臉書）
▲▼楊麗菁泳裝照洩露好身材。（圖／楊麗菁臉書）
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