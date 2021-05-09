女星旗袍挖洞大露美胸　柯P「表情變化」成亮點

資深武打女星楊麗菁年過半百仍保有好身材，日前她以一襲爆乳裝參加亞洲旗袍協會例會，與現身演講的台北市長柯文哲同框合照，柯P表情疑似「逐漸母湯」，引發關注。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼楊麗菁參加旗袍協會活動。（圖／楊麗菁臉書）×▲▼楊麗菁參加旗袍協會活動。（圖／楊麗菁臉書）×楊麗菁上月底在臉書PO照，她穿改良式旗袍，胸前大膽挖空，露出渾圓胸線和深溝，身旁正是柯文哲，只見柯P的臉被美顏相機修成朦朧狀，皮膚細紋全消失，回春模樣令人莞爾。有趣的是，柯文哲在照片中的表情似乎與以往不同，不僅沒了殺氣，貌似還露出嬌羞微笑，楊麗菁透露市長本人非常親切，對粉絲合照要求來者不拒，更心疼對方為趕行程，食物一口都來不及吃，真的非常辛苦。（編輯：楊穎軒）▲▼楊麗菁（上圖右、下圖前排左一）與柯文哲合影。（圖／楊麗菁臉書）×▲▼楊麗菁（上圖右、下圖前排左一）與柯文哲合影。（圖／楊麗菁臉書）×▲▼52歲楊麗菁身材維持得宜。（圖／楊麗菁臉書）×▲▼52歲楊麗菁身材維持得宜。（圖／楊麗菁臉書）×啦啦隊女神15秒親密片外流 公司證實「是本人」「Swag女神」錄影疑走光！吳姍儒驚嚇表情全被拍全智賢2層凸肚伸縮自如 「光速發展」成果出爐開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！260