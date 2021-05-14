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印度疫情持續向農村擴散，本周二當地官員證實，印度東部比哈爾邦（Bihar）的布克薩爾市（Buxar）區至少發現71具遺體，並認為很可能是來自於北方鄰國北方邦（Uttar Pradesh），甚至在該國巴利亞（Ballia）城鎮的河水邊也發現數十具腐爛腫脹的遺體，對此，當地局民認為恆河正逢枯水期，水位非常淺，這些遺體應該不太可能像官方推測從鄰國恆河上游飄流過來到，對於來自鄰國的說法提出異議。
對於這些不明身份的死者，雖然無法證實是否為新冠感染者，中央則建議將之安排火化或埋葬。不過，有些人因為害怕感染疫情，懷疑他們就是感染者，選擇直接遺棄他們，甚至連骨灰都不敢認領。而恆河中驚見不少腫脹及火化到一半的遺體，布克薩爾市的地方官員阿吉特·庫馬爾·辛格（Ajit Kumar Singh）補充說道，「許多當地人根本付不起喪葬所需要的昂貴木材費用，所以只能被迫將燒到一半的親人放進河中，這是真實的情況。」
印度疫情肆虐 遠超過官方數據
印度自二月份以來，感染率持續攀升，現在正在經歷第二波肆虐感染，醫療負擔非常重，很多人在家中死掉，加上變種病毒傳播力強，疫情在社區中傳染迅速，該國嚴重程度可能遠超出官方所預期的數據。據官方統計，本週三的死亡人數又創下新紀錄，累計死亡人數已超過25萬人，累計病例超過2300萬人，專家預估，實際數字可能比現在高出五到十倍。
印度周邊國家 憂慮疫情擴散迅速
面對疫情嚴峻，印度作為全球最大的疫苗生產國，儘管三月停止出口，專注在國內的疫苗生產，仍面臨內部短缺的問題，這無疑是疫情中的一場大災難。此次疫情的襲捲，也引發印度周邊國家，像是尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾代夫和巴基斯坦對未來深深的隱憂。
參考資料：
Horror as 71 bodies of suspected COVID-19 victims found along Ganges river
Bodies found floating in the Ganges as India's Covid death toll passes 250,000
India is the home of the world’s biggest producer of Covid vaccines. But it’s facing a major internal shortage
資料來源：健康醫療網 印度恆河漂浮近百具浮屍 疫情持續惡化鄰國憂心
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