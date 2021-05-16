台灣苦旱缺水原因的證據找到了？事實查核中心：錯誤訊息
網傳「台灣苦旱缺水原因的證據找到了」的圖表，指稱「中央氣象局5月9日晚間的雷達回波動態圖顯示，中火上方的圓形波紋，水去回波碰到即自動消散」。對此，ＴＦＣ台灣事實查核中心表示，經過查核，網傳圖卡是中央氣象局的雷達回波合成圖，圖上的圓形波紋是雷達掃描時的觀測空隙，與台中火力發電廠無關。傳言誤讀雷達回波圖之圓形波紋為中火空污現象，因此為「錯誤」訊息。
新頭殼newtalk
2021-05-16 23:00:54
台灣事實查核中心首先向中央氣象局查證，中央氣象局指出，動態圖表中出現的環形現象，是以南屯防災降雨雷達站為中心，產生此環狀回波之原因，是中央氣象局雷達在進行觀測時，雷達天線以數個不同仰角進行360度掃描。
此種掃描方式可在短時間內觀測範圍的降水情形，然而對於接近雷達站中、高仰角區域時，因各仰角間仍有觀測空隙，在回波圖上可能產生各個環形現象。此現象與台中火力發電廠無關。
中央大學大氣科學學系副教授王聖翔則從科學的角度分析，衛星雲圖只呈現平面影像，無法顯示垂直的概念。動態圖表顯示約晚上8時左右的變化，這個時間的氣流偏向穩定，對流不顯著，煙囪排放汙染物要飄到雲底的位置、改變雲的消散有難度。
王聖翔分析，煙囪冒的煙可能是高溫的氣體、水氣或懸浮微粒。但高溫氣體不會存在太久，水氣不會使雲消散，若是排放懸浮微粒進入大氣，可能會一陣子後透過白天的對流到雲裡面，但這需要一段時間，沒有辦法馬上把上空的雲消散。
王聖翔說，如果工廠排放汙染物，理論上遇到潮濕的環境，應該更有機會變成雲。例如發生火災，排放很多汙染物到大氣，環境如果很潮濕，反而會形成雲，不會把雲消散。
綜合以上，雷達回波圖的環狀波紋，是雷達站掃描時的觀測空缺；而傳言稱雷達回波圖的環狀波紋是「被台中沿海燃煤電廠熱氣空汙排碳給衝散」、「中火上方的圓形波紋消水氣，造成旱災」等，並不符合事實。
新聞來源為Newtalk 新頭殼