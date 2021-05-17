用電量攀升！台電發布緊急停電通知：非分區輪流供電

日前513大規模停電才因為高雄興達電廠路北超高壓變電所不正確操作，導致興達電廠跳機，全台分區輪流供電，今（17）日下午又因用電需求持續攀升，在晚間19時30分負載仍達3487.2萬瓩。但供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，台電表示，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。
記者林莞茜/綜合報導
2021-05-17 20:08:24｜2021-05-17 20:21:00
在今日中午12時54分，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電。台電強調，除了修復機組重新升載發電外，也已增加備轉機組發電量能，正進行相應的電力調度。
然台電預估電力使用量在尖峰負載約3700萬瓩，但到了中午實際負載已超過3744萬瓩，再次刷新歷年5月尖峰負載紀錄，已經超過2019年7月的用電尖峰3738.3萬瓩，同時也接近2020年的用電尖峰3802.0萬瓩。
台電表示午用電需求持續攀升，今日晚間19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。
台電稱為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電，但針對確切停電時間以及分組，台電僅回應系統自動保護會導致機組卸載，因此有部分地區會發生停電情形，但不是分區輪流供電。