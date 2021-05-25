內幕／「校正回歸」非自創　府院高層指數字藏防疫三爭點

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該人士指出，大家第一時間對這個名詞那麼驚訝，主要就是去年一整年台灣沒那麼多確診，現在到處各縣市都在做快篩，快篩後又要做PCR（核酸檢測），全台目前PCR檢驗能量一天只能幾百份，但各縣市要做PCR的份數是上萬份起跳，自然有落差。
府院高層表示，造成篩檢塞車的原因，還有就是各地政府都鼓勵快篩，連無症狀民眾都為了求安心去快篩，快篩最麻煩的就是會出現偽陽性、偽陰性問題，偽陽性必須再驗PCR，像台中朝陽大學2天共快篩1168人，有29名陽性，再送PCR核酸檢測，確認全數陰性。這期間又是一番折騰，最後結果幸好是陰性，而最害怕的就是快篩出偽陰性，結果回去後又造成社區傳染。
為何PCR檢測能量不足？該人士解釋，一台檢測機器要3百萬元，就算緊急加買，檢驗人力也無法一時提升，台灣一天檢驗量能大概就是300至400的人數，如果快篩量一直提升，一堆偽陽性，只會把台灣醫療量能耗盡，後面PCR檢驗量能又上不來，長期下來拖垮就是台灣防疫。
何為解決之道，該人士也說，就是靠疫苗。疫苗何時來，據透露，6月中跟6月底分別有2批進口疫苗抵台，7月底國產疫苗上路，也能舒緩國內疫情。而陳時中今（25）日也在防疫記者會上首度公布疫苗預計到貨時程，6月預計有2百萬劑進口疫苗、8月底有1千萬劑。希望疫苗施打更加普及，也是台灣控制住疫情的關鍵，不過對於是否為進口還是國產疫苗，陳時中則未透露。
該人士也說，現在在野黨吵「校正回歸」四個字的意義根本不大，要了解的應該是說校正回歸背後的數字怎麼來的，相信只要每天指揮中心公布的回歸數字下降，就代表防疫成效有見效。
為何之前沒有校正回歸，卻在22日指揮中心記者會上卻突然公布校正數字？知情人士透露，之前指揮中心公布的確診數，是前一天晚上12點收到的，這套通報系統很複雜，需要填寫的東西太多，當地方篩檢量暴增時，地方政府要花很多時間在處理的不是陽性報告，而是「陰性報告」，等到整批進入疾管署系統時，已經有時間差。
知情人士透露，數字一定要地方要往上報，第二天中午才能在防疫記者會跟外界報告，半夜就是在編案號，地方報的為什麼會晚？就是因為通報程序複雜，篩檢站一直在設立，申報流程又困難，當指揮中心發現通報採檢數跟實際驗出來的結果有落差，比如說採了1萬件但結果只有5千件，查了才知道程序太複雜，所以有另外5千件塞車，不管有沒有確診，都已經塞在那邊。
據了解，指揮中心其實在19號就發現落差這件事，就是採檢的跟報回的案例數量有一段距離，因此開始著手簡化通報表格，簡化後速度就變快了，20號他們回頭清理地方政府未能登錄的資料，北市清出1萬多筆、新北市也有清出1千多筆未上傳採檢個案，導致有上百個確診病例資料未能順利回報中央。
據了解，清查完畢後，22號陳時中在上午的疫情會議中向行政院長蘇貞昌說明，也提到指揮中心已經初步簡化系統，下一步就是優化程序、加速回報，蘇貞昌當場指示政委唐鳳協助研究簡化通報流程。至於為何22號以後每天仍有校正數字？陳時中22日回應記者採訪指出，之前的1萬4千件已經消化完了，但還有陸續要補登的數字，一旦有驗出來的，數字都會立刻公布，希望可以在最短的時間內把它解決，回歸到正常狀況。
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