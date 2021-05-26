義大利藥局可打疫苗　2022兒童接種計畫引質議

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義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）日前表示，義國政府除了已研擬今夏的「高中畢業生接種」計劃，以確保下學年能夠順利開學外，同時也準備好在今年底聖誕節到明年初之間替6到11歲兒童施打疫苗。
義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）今天到去年2019新型冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情最嚴重的北義城市克里摩納（Cremona），為紀念死難者的大理石碑揭幕。他宣示，「義大利重啟的時機已經開始，我們現在需要即時、快速、有效率的重建行動。」
首都羅馬所在的拉吉歐（Lazio）大區昨天起開放登記在藥局施打的疫苗是嬌生（J&J）；其他大區預計6月陸續開放給18歲以上民眾預約，除了有嬌生疫苗，還包括輝瑞（Pfitzer）、摩德納（Moderna）、AZ疫苗等。
不過義大利的兒童接種計劃引發部分質疑聲浪。義大利「永續發展與健康網絡」（Rete Sostenibilità eSalute）發動網路連署反對替兒童施打疫苗，目前已有上千名醫療衛生工作者參與，呼籲暫停兒童接種計劃。
連署聲明指出，臨床經驗顯示，多數兒童感染COVID-19都是輕症或不會發病，兒童施打疫苗不會帶來重大的益處，且注射疫苗者仍可能攜帶病毒傳染給他人，也沒有阻斷兒童傳播病毒的效果。
連署聲明認為，兒童施打疫苗沒有明顯好處，卻有很多不可預知的風險，雖然目前已知的疫苗副作用多半是輕微、可治療的，但疫苗施打後的監控程序才剛開始，還有很多資訊不完備，難保沒有一些尚未被偵測到的長期風險。
連署書指出，兒童與成年人對於疫苗的反應不一樣，不同年齡層兒童的副作用反應也差很多，疫苗會不會與兒童目前定期接種的其他疫苗發生相互作用，也是醫界尚未仔細研究的課題。（編輯：韋樞）1100525