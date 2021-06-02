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台灣本土疫情爆發　英媒：浪費借鏡其他國家良機

▲台灣近來本土疫情擴散，英國《金融時報》報導指出，台灣並沒有為疫情爆發做好準備。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣近來本土疫情擴散，英國《金融時報》報導指出，台灣並沒有為疫情爆發做好準備。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-02 11:50:42｜2021-06-02 11:51:09

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發一年，台灣一直以來被視為防疫優等生，但如今本土疫情擴散，英國《金融時報》（Financial Times）報導指出，台灣並沒有為疫情爆發做好準備，甚至在其他國家上演的病床不夠、氧氣不足等狀況，在台灣仍然發生。

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《金融時報》在1日時報導，指出台灣在疫情初期，做了比各國都還萬全的準備，實施了細緻的邊境管控、隔離與疫調措施，而這些都是在當年SARS爆發之後所制定的措施。但疫情至今，有專家認為台灣浪費了時機，沒有從其他國家學習到應對疫情爆發的經驗。

《金融時報》指出，台灣的首要錯誤就是沒有進行大規模篩檢。過去一年多來，衛福部長陳時中堅持使用結過準確但是檢驗耗時的核酸檢測（PCR），而不願使用快篩進行大規模檢測，也沒有針對快篩劑的功效和數量進行研究。疫情爆發之後，不但快篩試劑短缺，個縣市也因為使用的快篩試劑不同，出現檢測準確度差異。報導指出，一直到上個禮拜，台灣衛生當局才下令國家實驗室研究快篩試劑，但這是在過去一年就能做好的事情。而如今疫情爆發，檢驗跟著塞車，讓衛生當局無法及時判斷病毒傳播的方式、地點，以及速度，但這些資訊又是掌握疫情的重要關鍵。

即使台灣過去一年來維持抗疫好成績，但是報導指出，這些強項在疫情大規模爆發時都難以派上用場，像是細緻的疫調可以在小規模群聚感染時協助做好疫情管控，但是以目前疫情爆發的速度跟規模，已經很難做出完善的疫調。

報導進一步指出，陳時中先前長期保持讓病毒阻絕在境外的傑出紀錄，讓其他權威專家難以挑戰他，若是批評他還會被稱為「逆時中」。前疾管局長蘇益仁接受《金融時報》訪問表示，「大家發現逆時中下場都不會太好，因此會避免這麼做。」

但《金融時報》認為不能因此抹滅台灣過去一年的成就，因為疫情大流行原本就會將衛生體系逼到臨界點，只是台灣如今需要一套不同的應對技能。《金融時報》進一步分析，在疫情爆發前期，嚴格遵循標準流程是有阻絕病毒的可能，但是本土疫情爆發後，更需要速度以及彈性。

而報導也指出，目前有一些令人振奮的跡象，例如三級警戒實施之後，讓過去兩天病例有減少跡象；政府也不在反對讓企業自行為員工進行快篩，讓檢測基礎擴大。不過距離疫情結束還有一段路，蘇益仁表示憂心，只看到疫情的「冰山一角」。

▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出回應。圖為萬華消毒兵（圖／NOWnews資料照片）
▲《金融時報》指出近日確診病例有減少跡象，但是前疾管局長蘇益仁憂心只看到冰山一角。圖為萬華消毒兵（圖／NOWnews資料照片）
 

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