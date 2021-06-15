▲ 2021 年 6 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

本月入主全新BMW X1 Deluxe Edition豪華版贈一年乙式全險，還可享BMW Yours多元智選月付9,900元分期方案或150萬60期0利率、三年租賃0利率等優惠禮遇。
2021 CITROËN 巴黎 6 月天冷氣健診服務活動在 2021 年 6 月 1 日起至 7 月 31 日止於 CITROËN 全台授權服務廠展開；且全台授權服務廠也將嚴格遵循政府防疫政策，加強落實各項防疫作業，以提供車主們安心回廠之環境品質。CITROËN 巴黎 6 月天冷氣健診服務活動除車輛冷氣及冷卻系統免費健診服務外，也推出冷氣類零件 8 折起、濾芯類零件 85 折起之夏日零件優惠，還有機會獲得 CITROËN 法國原廠瑞士刀工具組。
DFSK 穩發商用車一次帶來兩款升級小貨車，金穩發 S2.5t 載重與動力均領先同級貨車，改款後更能載也更有力，便利配備也升級，不到 50 萬即可入主；穩發一廂半升級歐六排放更乾淨，安全與配備大幅提昇，1.2 升引擎更是省油省稅，提供長、短兩種鐵床選擇，現正推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買穩發商用車全車系，舊換新再省 5 萬，最低 39.7 萬元起；購買雙廂大穩發 S2.5t 加碼贈送「車內空氣清新機」；全車系本月訂車再送價值 10,000 元配件（配件折抵依經銷商配件為主。）
iE125 建議售價超質款 67,800、旗艦科技款 85,800，搭配「這夏最好康」專案本月購車領牌還享好禮 2+2，全車系送輕巧型充電器、延長保固一年，指定銀行信用卡刷卡分期，再享 30 期零利率，不只如此，指定車款再送 3,000 元購車金，還有政府高額補助，最高可享 24,000 購車優惠。
在防疫期間，車主可多利用「My Ford Service - 我的福特」APP（適用iOS及Android手機）預約回廠，並且善用內建的線上報價機制。以往車主預約車輛回廠時，通常於現場與服務人員確認保養項目後，親自簽名同意保養施作，善用「My Ford Service - 我的福特」APP內建的線上報價機制，則可透過手機取得保養細項與金額，在無接觸的流程中，進行線上確認或修改，愛車便可順利進入保養施作，在最少的接觸下降低風險。
更多Ford 全心防疫，安心賞車、購車及擁車禮遇包含：
- 即日起，只要響應電話或線上預約分流賞車之消費者，即贈送Ford限量口罩。
- 在6月底前入主Ford指定車款Kuga、Ranger及旅行家即可參加抽獎，有機會得到面額2萬元的Apple Store禮品卡，線上購足3C居家辦公週邊配備。
- 凡車主回廠即享180秒臭氧殺菌服務。
- 為協助人流管控，凡透過「My Ford Service - 我的福特」 APP預約回廠者，可獲贈點數100點。
- 「抗疫凍漲專案」：預約回廠保養車主享有輪胎第二條69折、電瓶88折的優惠。
Ford於全台新車展示中心及專業服務廠持續實施之防疫措施包含：
- 全面落實測量額溫並正確配戴口罩。
- 所有服務據點採用顧客「實聯制」。
- 顧客休息室／展示中心所有相關設施皆實施早、中、晚，每日3次酒精消毒。
- 落實手部衛生及咳嗽禮節。
- 展示車、試乘車每日定時清消作業
- 現場備有乾洗手／酒精／一次性衛生手套以供顧客使用。
- 客休室停止提供飲食，僅提供杯水／瓶裝水供車主主動取用。
- 維修、保養需求可透過「My Ford Service - 我的福特APP」遠端報價 取代面對面報價流程，將接觸降至最低。
面對疫情，Gogoro 為減輕消費者購車負擔，特別推出「我 OK 你先騎，0 元入手」防疫購車專案，針對指定車款民眾可以選擇「超低月付分期付款＋前三個月無需繳款＋3 年後保證最高 51%買回」的嶄新購車方案，同時再加碼首年資費折扣優惠。
6/16 起至 8/1 止，凡購買 Gogoro 1、Gogoro 2、Gogoro 3 和 S Performance 系列車款，都可選擇「 0 元入手 三年保證買回」貸款專案，可享有 ０ 元交車、三個月後再支付最低每日 42元 的超低日付金額。
除了「 0 元入手 三年保證買回」專案，Gogoro 還加碼推出指定車款再享至少一年電池資費折扣 $2,400 元的優惠，購買包括 2021 / 20 年式的 Gogoro S2 / S3、Gogoro 2 / 3 Plus、Gogoro 2 / 3 GT、Gogoro 2 / 3 Delight 、Gogoro 2 Rumbler 等車款，都可享有 12 個月或以上，每月折扣「電池服務資費 200 元」的優惠。
- 即日起至 2021/6/28，只要持有宣布第三級疫情警戒之後 （5/15 後）過期、尚未使用的騎乘金（限已至 GoShare App 輸入兌換序號、或已由系統自動打入之騎乘金優惠券），將於每週一獲得系統自動派發的相等張數及面額的「防疫加電」騎乘金，使用期限統一至 7/31。
- 騎乘金派發批次：
- 2021/5/15 至 2021/5/30 期間過期、未使用之騎乘金，系統將於 2021/5/31自動派發等值騎乘金。
- 2021/5/31 至 2021/6/6 期間過期、未使用之騎乘金，系統將於 2021/6/7 自動派發等值騎乘金。
- 2021/6/7 至 2021/6/13 期間過期、未使用之騎乘金，系統將於 2021/6/14 自動派發等值騎乘金。
- 2021/6/14 至 2021/6/20 期間過期、未使用之騎乘金，系統將於 2021/6/21 自動派發等值騎乘金。
- 2021/6/21 至 2021/6/27 期間過期、未使用之騎乘金，系統將於 2021/6/28 自動派發等值騎乘金。
- 上述活動不適用於「KLOOK 高鐵國旅聯票」、「中信紅利點數兌換」、「OPEN POINT 點數兌換」、「遠傳電信騎樂無窮資費方案」、「南山人壽企業獎勵」、「110 全大運暢遊台南」、「天閣酒店訂房好禮」之騎乘金方案。
Honda CR-V 即日起至 6 月底止推出加碼限時優惠活動，凡於活動期間入主 Honda CR-V 車系，可獲得購車「60 萬 0 利率」+「丙式車體險」+「五年不限里程延長保固」等三重獻禮。
此外，為了減輕消費者購車負擔，Honda Taiwan 特別規劃「SmartBuy 聰明購車方案」，以超低月付、超前入主、0 頭款輕鬆把愛車貸回家。
車款
6月購車優惠
VENUE
|新追加100台 (堤芬妮．藍 50台、珍妮佛．黃 50台)
5年不限里程延長保固
清淨家電2選1
ELANTRA
|5年不限里程延長保固
清淨家電2選1
指定特仕車型再享高額優惠
TUCSON
Santa Fe
IONIQ hybrid
KONA hybrid
Grand STAREX
|5萬公里免費定保
營業車/租賃車加贈2萬元購車金
Porter Pro
|BSD盲區偵測系統(雙廂車型僅限此優惠) 或
智能行車紀錄器+雷龍隔熱紙
JEC 隔熱紙特別推出【夏日幸福感活動】，凡於只要 7 月底前全車安裝 JEC JC 系列隔熱紙(不含天窗)並完成指定步驟，即有機會獲得市值 3,990 元的 LS400W PLUS 1080p 行車記錄器。
欲知更多活動細節，歡迎至 JEC 隔熱紙官方網站說明：https://www.jineou.com.tw/news/index2.php?id=168
KIA 即日起推出「0 接觸一對一線上購車諮詢」服務，消費者只要於官網上提前預約，勾選線上購車諮詢服務，KIA 專業銷售顧問便將主動聯繫，並依照消費者需求運用通訊軟體，於展示中心進行一對一線上 LIVE 介紹車款，讓消費者即使在家，也能 0 接觸地安心賞車。
此外，為提供所有 KIA 車主更清新與安心的移動過程，即日起車主預約回廠，即可享有免費車輛防疫清潔及多項免費檢查，台灣森那美起亞並自6月15日起推出夏季健檢活動。6 月 15 日至 8 月 31 日止，台灣森那美起亞將推出夏季健檢活動，除可享免費防疫清潔與多項檢查外，另提供包含冷氣清新套餐優惠價 1,518 元、汽油及柴油的優質油精組合套餐優惠價 1,110 元、電動窗膠條保養套餐優惠價 219 元、PM2.5 濾網優惠價 1,299 元、空調系統增效保護劑優惠價 396 元、指定雨刷買一組再加送雨刷精等優惠方案。
自 6/1(二) 起至 6/30(三) 止，入主全車系可享「疫起防疫大禮包」優惠方案：購車即享 SHARP AIoT 智慧空氣清淨機(價值17,900元) 、再送 2 萬元保險抵用金(新車乙式以上車體險) 、1 萬元旅遊金，同步再享免費升級「PM2.5健康對策濾網」、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務，入主指定車型加碼升級原廠導航(價值1萬元) 等回饋。除上述優惠外，活動期間再享特定車款優惠好禮：凡入主 URX 全車系免費升級腳踢感應電動尾門(五人 ARD 智行款、5+1 樂活智行款除外)。
台灣馬自達本月推出「SAFE WITH MAZDA專案」，全車系升級「PM2.5高機能空調濾網」，可有效過濾 PM2.5 並防堵外在病毒，抗菌、防霉、除臭與維持穩定風量；購買 MAZDA3、CX-30、CX-5 車系即贈「5 年原廠保固」，再享「贈送首年多項責任險（強制汽車責任險、第三人責任險、超額責任險）」或「24 期高額 0 利率」優惠二選一；另外，本月入主 MAZDA2、MAZDA6、CX-3、CX-9 可選擇享有「5 年原廠保固」或「24 期高額 0 利率」。「SAFE WITH MAZDA 專案」。
此外，MAZDA 同步提供到府／到點賞車試乘、預約牽送車保養與交車作業等服務，讓消費者無論是預約蒞臨展間或選擇到府/到點，都能感受到安心信賴的服務體驗。欲得知「SAFE WITH MAZDA 專案」詳情與相關條款細節，歡迎造訪 MAZDA 官方網站－「SAFE WITH MAZDA 專案」專屬頁面（https://www.mazda.com.tw/news/2021-Jun/）。
因應近日國內 COVID-19 疫情升溫，裕隆日產汽車為滿足消費者「安心自駕」移動需求，自即日起至 7 月 30 日止，限時推出「NISSAN GO 意思」購車優惠專案，凡於期間內入主 NISSAN 國產全車系，即可享有最高總價值 14 萬元最GO意思8大安心好禮，活動期間再加碼月月抽 100 名 10 次免費原廠定期保養，最高價值約 38,000 元。
即日起為車主們推出安心的巴黎 6 月天冷氣健診服務，活動內容包含：車輛冷氣免費健診、冷氣及濾芯類零件夏日專屬優惠，還有夏日好運雙重抽，為即將到來的炎熱盛夏提供清、淨、涼的車室空間。Peugeot 巴黎 6 月天冷氣健診服務活動除針對車輛進行冷氣及冷卻系統免費檢查外，還提供車室抗菌防護套餐，以加強車室內之防護，使車主與全車乘員擁有安心行車品質；另外，活動期間內也推出冷氣類零件8折起、濾芯類零件 85 折起之零件優惠，且返廠參加巴黎 6 月天冷氣健診服務活動不僅有機會獲得 Peugeot 法國原廠隨身工具組，上傳服務滿意度調查問卷分享授權服務廠良師（服務技師）、益友（服務人員）的姓名或暱稱，即可參加 Peugeot 獅寶寶抽獎活動。2021 Peugeot 巴黎 6 月天冷氣健診服務活動自即日起至 2021 年 7 月 31 日於全台授權服務廠防疫總動員，也提醒車主們返廠時請務必配合實聯制登錄，如需於服務廠內等候請配合廠內人流安排。
Subaru「LINE線上賞車」及「到府試駕」服務，提供消費者安心無虞的賞車試駕體驗，並且只要於六月進行試乘還可再抽新一代 HomePod mini。自 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 14 日止，提供「防疫零接觸‧小額彈性訂車金」支付 5,000 元小額訂金（非正式訂金），即可保留 6 月優惠方案的購車條件，消費者僅須於 6 月完成訂單及領牌手續即可，若未完成後續訂購作業則可享訂金全額退款服務。
Subaru 針對 Forester推出最高「90 萬 48 期 0 利率」購車優惠，還可升級 360 度環景影像系統，而入主 XV 則可享「90 萬 36 期 0 利率」優惠；此外 Outback 也為減輕消費者負擔首度推出 100 萬 50 期 0 利率方案，同時再享市值 5 萬元的尊榮車主禮遇專案。
「TOYOTA史上絕無僅有禮遇」活動，凡入主國產車、RAV4 就送 dyson 輕量無線吸塵器(dyson digital slim fluffy，市價新台幣 18,900 元)，再享最高 70 萬 0 利率優惠，準時定保可享 5 年 14 萬公里延長保固，以及政府補助汰舊換新再省 5 萬等四大好禮。其中，本次交車禮「dyson輕量無線吸塵器」為 dyson 全新機種，重量僅 1.9 公斤，搭載先進專利 dyson 馬達發揮強勁吸力，五重過濾系統可達到深層除蟎。
A. 零利率專案 (活動期間：2021/6/1~2021/6/30)
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
ALL
180萬 60期
其他 (排除LM300h)
(UX車系、NX車系、ES車系、RC車系、LC車系、LS車系、IS車系等)
ALL
100萬 40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清 ② 再分期 ③ CPO購回
- 全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主 LEXUS，以 333 簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式。
② 3：3種頭期款選擇
③ 3：到期後提供3種處置方式
- 月付款會頭期款不同有所調整，可至經銷商個別詢問。
- 經銷商購回：由原販賣經銷商代付尾款，餘額轉為新車頭款或匯予客戶；車輛購回限制三年里程數未超過4.5萬公里，超過里程數以每公里3元計算；其餘條件詳如專案合約書
- 和潤保留專案承作及最終解釋之權利。
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
|
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
|
- 針對法人所設計，主打「3年期、3成尾款、3種期滿選擇，專案最低保證金0元起，零成本輕鬆入主LEXUS，使公司節稅最大化，為最適合法人的L-finesse專案。
- 專案對象及類型：36期租購專案，法人/個人客戶均適用。
- 專案含3年乙式全險、LEXUS 2.0代步車、不含維修。
- 月租金報價請至經銷商洽詢，車輛折價依經銷商實際提供之折扣為準。
D. LM豪華商務租購專案
車型
車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
367 萬
60
61,900
73.4 萬
20%
73.4 萬
44
76,000
90 萬
25%
90 萬
36
83,950
110 萬
30%
110 萬
LM300H(四人座)
500 萬
60
81,150
100 萬
20%
100 萬
44
99,350
125 萬
25%
125 萬
36
117,800
125 萬
25%
125 萬
- 專案贈送：3年6萬公里6次定保，四人座加碼贈送首年乙式車體險。
- 專案需支付定額保證金，租賃期滿後無息退還全額保證金。
- 專案保險內容包含：乙式車體險、車體免追償、竊盜險(10%自負額)、第三人責任(500/1000/100)、乘客險(600萬)、駕駛人傷害險(600萬)、竊盜免折舊、竊代車、超額(1000萬)、強制險。
- 專案期間承租車輛進廠維修或出險超過24小時，和運租車將提供同級代步車(依合約顯示為準)，並需事先與和運服務專員預約。
- 承租車款如需加裝配件、含維修、調整保險內容、期數或頭款金額，和運租車將另提供客製化專屬報價，請洽和運租車服務人員。
- 和運租車保有專案承作及最終解釋權利。
新增不換車低月租金方案
|方案
|適用車款
|月租金
|年年換車(3年換開3台新車)
|SELECT+
|NX200菁英/ES200豪華/UX200菁英PLUS/RX300豪華(限首年)
|33,300
|ELITE
|RX300豪華/NX300h豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|44,100
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|不換車(一台新車開到底)
|全車系
|請參官網https://reurl.cc/W3LmGe
Volkswagen夏季健檢活動6月7日起至8月7日止，凡於健檢期間回廠皆採用車室O₃臭氧除菌除臭，福斯人禮遇計畫會員更能享有23項免費冷氣系統檢查，且提供自費維修保養零件8折起優惠折扣，更換原廠電瓶更享有業界最佳的3年保固，而車主回廠等待之餘，更可以超值價格選購指定款式原廠精品，如GTI太陽眼鏡 299、R後背包 1,099 以及經典炫彩行李箱特惠價 3,999，相關夏季健檢服務重點項目如下：
- 回廠免費進行O₃臭氧除菌、除臭服務
- 提供福斯人禮遇計畫會員23項行車安全檢查與自費維修保養零件8折起
- 會員更換4條米其林輪胎享1條免費
- 會員更換原廠電瓶享3年保固
- 會員購買原廠精品NT$299起