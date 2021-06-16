疫情緊張！心臟病患者注意什麼？　台大醫揭「保命關鍵」

1. 免疫力低下的病人，例如接受移植病人、正在接受化療或放射線治療的癌症病人、患有心臟病合併白血病或淋巴瘤病人。



2. 老年人和體弱者，以及患有心血管疾病的孕婦等。



3. 患有心臟疾病（例如心臟衰竭、擴張型心肌病、致心律失常型右室心肌病）和先天性發紺型心臟病人。



4. 患有阻性肥厚型心肌病的病人也可能被歸入相同的高風險類別。



