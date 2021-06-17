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裕隆汽車連七年獲「公司治理評鑑上市公司排名前 5%」殊榮

▲ 裕隆汽車連七年獲「公司治理評鑑上市公司排名前 5%」殊榮
▲ 裕隆汽車連七年獲「公司治理評鑑上市公司排名前 5%」殊榮

2GameSome - 有車賞

2021-06-17 20:25:00

台灣證券交易所日前公佈「109 年度第七屆公司治理評鑑」結果，裕隆汽車從 905 家受評的上市公司中再度脫穎而出，連續七屆榮獲上市公司排名前 5%的佳績。據證交所統計，「公司治理評鑑」辦理至今總共七 年，僅有 9 家公司蟬聯七屆排名前 5%。

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對於再度獲得肯定，裕隆汽車除表達感謝，亦允諾將繼續依據「公司治理評鑑」年年加嚴的指標要求，積極提昇公司治理，在追求企業營運績效的同時，也逐步深化公司治理之精髓，使其成為企業文化的一部份。

據臺灣證券交易所統計，「第七屆公司治理評鑑」共有 1,617 家公司 (905 家上市公司、712 家上櫃公司)參與評選，獲得排名前 5% 榮譽的共有 45 家上市公司及 36 家上櫃公司，其中七連霸的上市公司僅有 9 家。

證交所為了不斷精進評核標準，每年都會配合國內新修正法規、政 策推動重點及國際發展趨勢增修指標，並依新版公司治理藍圖 (2018∼2020) 調整評鑑內容，逐年墊高評鑑難度，藉此敦促國內企業 在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等四大構面不斷自我提昇。能夠連續六 年都保持排名前 5% 的公司，實屬不易。

裕隆汽車表示，公司每年都會檢視公司治理評鑑各項指標，評估仍有 進步空間的項目，作為努力的課題，並與公司目標結合，定期查核推動成 效，以此督促自我不斷精進提昇。未來，裕隆汽車將持續以其他標竿企業 作為楷模，建立起更完善的公司治理機制，也期許在推動汽車產業開放平 台、追求企業永續的同時，能成為投資人及利害關係人所信賴的企業。

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