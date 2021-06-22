巴西時序入冬　專家警告新冠疫情可能惡化

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巴西從今年1月開始為老年人接種COVID-19疫苗有助於解釋這一現象，但這不是唯一的原因。專家指出，不遵守保護措施和可能更具侵略性的新變種病毒株的傳播，可能導致年輕人和60歲以下無慢性病者面臨更大染疫風險。
根據聖保羅州報調查，2020年大多數受害者都超過70歲，2021年6月的死者平均年齡為58歲。今年6月20.7%死於COVID-19的人都是60歲以下無慢性病者；去年同月則為7.75%。
在第2波大流行中喪生的60歲以下人數眾多，可能也與醫療系統崩潰有關。巴西北部的亞馬遜、羅賴馬（Roraima）和宏東尼亞（Rondônia）幾州，40歲以下人口中每10萬居民死亡率最高。
其中亞馬遜州在今年初發生醫療用氧氣短缺，COVID-19導致的總死亡率最高，達每10萬人316.2人死亡；巴西平均為每10萬人216.6人死亡。
自新型冠狀病毒侵襲巴西以來，70.1%的受害者仍是老年人，而約10%的死者既非老年人也非慢性病患者，意思是不屬於高風險群體，仍喪失生命。
巴西聖保羅大學附設綜合診所醫院加護病房主任醫生喬偉遜斯（Daniel Joelsons）說，目前在加護病房要看見一名70歲以上的病人，可說是非常罕見。
雖然如此，巴西克魯茲基金會（Fiocruz）報告顯示新增病例和死亡率小幅上升，COVID-19傳染曲線仍保持在高原狀態：5月30日至6月12日這兩週，巴西每天平均新增6.7萬例病例，2000人死亡。隨著巴西時序進入冬季，呼吸道疾病高發，專家警告COVID-19大流行可能惡化。
COVID-19可能造成損害的多樣性和疾病演變的不可預測性，也使患者病情好轉後又突然惡化，最終導致死亡。
喬偉遜斯說，在COVID-19加護病房待1個月後，他不再告訴家屬說患者的病情有起色。醫學數據顯示，多達25%的患者因COVID-19住院後，在出院後數月內死於疾病併發症；在其他疾病中觀察到的比率約為10%。
巴西神經科學家尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）說，巴西照常對許多國家的乘客開放陸空入境，沒有設任何衛生屏障，可能加重疾病的傳播情況。尼柯萊利斯預測，巴西在未來60天內的死亡人數可能會超過美國，2022年可能破100萬人大關。
巴西人口約2億1000萬，自今年1月以來只有近30%人口接種第1劑疫苗，不到12%的人口完成2劑疫苗接種。專家強調繼續戴口罩、保持社交距離和清潔雙手的重要性，同時在必要時進一步採取限制人流的封鎖措施。（編輯：郭中翰）1100622