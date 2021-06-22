柬埔寨疫苗施打概況懶人包　為何接種率為東南亞第二？

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柬埔寨2月開打疫苗 全國六大族群依序施打
《金邊郵報》指出，柬埔寨在今年2月獲得中國捐贈60萬劑疫苗並展開全國施打計畫，柬埔寨衛生部（Ministry of Health）旗下的「全國疫苗接種委員會」（National Vaccination Master Plan）劃分六大族群依序進行施打。第一類施打對象為頻繁接觸病人的一線醫護人員；第二類則是軍人、教師、政府官員、首相的保安團隊、以及近身與國王工作的人員，因為他們將在各地推展疫苗施打計畫，因此將有機會與眾多民眾接觸，屬於風險族群。
第三類則是協助施打計畫的地方社區領袖和志願者；第四類則是具有慢性病的65歲以上長者，包括罹患高血壓、心臟疾病或癌症等老年風險族群；第五類則是健康的65歲以上長者；第六類則是工廠員工和外籍移工，考慮到他們身處產線密集的工作環境，優先施打可降低群聚風險，同時穩定國家經濟。
柬埔寨指出，這六大族群共佔全國23%的人口，施打完畢後將陸續開放針對18歲至64人民眾施打。同時，官方也針對疫情狀況作出滾動式調整，比如官方在三月宣布針對疫情較嚴峻的地區如金邊、甘丹和施亞努市等地之60歲以上長者優先施打。
將教師列入優先施打群 獲聯合國兒童基金稱讚
柬埔寨在此次疫苗師大畫中十分亮眼的表現是將教師列為優先施打族群，聯合國兒童基金會今年公開呼籲各國將教師列為優先施打者，因為這麼做才能保護無法打疫苗之學生，並維持教育的推廣，然而目前全國僅17國這麼做，其中就包括柬埔寨。聯合國兒童基金會指出，柬埔寨教師在四月中旬就達到70%接種率。
此外，柬埔寨也在四月宣布國內外籍人士不論職業只要持護照、居留證和工作簽等文件就可以免費預約施打，另外移工族群也被列入優先施打名單。而部分政府機關人員如公務員、警政單位、執法人員等也被列入強制施打，若拒絕施打將收到警告並進行懲戒。
受惠中國疫苗外交 接種率高達20%居東南亞第二
透過官方撥款和民間企業捐贈籌資5700萬美金購買疫苗，柬埔寨透過COVAX協助以及中國、美國等國捐贈，目前已經獲得超過700萬劑疫苗，已發配疫苗數量則有超過600萬劑。在柬埔寨獲得的疫苗中，以來自中國的國藥和科興佔最大宗。
中國研發國藥和科興兩種廠牌疫苗，在國內疫情趨穩後積極發展「疫苗外交」拓展影響力並與美國較勁，柬埔寨則成為中國疫苗外交下的受惠者之一。路透社報導，在柬埔寨目前收到之疫苗中，來自中國廠牌佔9成以上，其中包括柬埔寨自行購買或接受捐贈之疫苗，來自中國國藥疫苗共220萬劑、科興疫苗共450萬劑，另外透過COVAX則獲得32.4萬劑AZ疫苗。柬埔寨官方也指出，在7月和8月也將預計再收到300萬劑疫苗。
根據統計，柬埔寨目前接種一劑民眾已達20%，接種兩劑者則達16%，比率高居全東南亞第二名，接種率僅次於新加坡，目標是在今年底或明年初完成全國1600萬人中1000萬人的接種，達到超過6成接種率。相比之下，馬來西亞一劑接種率12%、印尼8%、泰國7%、菲律賓5%、越南2%，柬埔寨的數字可說是遙遙領先。
路透分析指出，柬埔寨原本就是中國的盟友之一，因此成為這場大國疫苗外交的直接受惠者，中國更是第一個向柬埔寨伸出援手的國家，在洪森因人權議題飽受西方國家譴責之際，中國向柬埔寨捐增疫苗；上個月柬埔寨疫情突然升溫，中國官方也立刻出面表示將全力支持，並於本月初火速捐贈疫苗。而相對的，柬埔寨則在南海議題上力挺中國，足見兩國關係深厚。
面對國內針對柬埔寨是否會變得「過於依賴中國」產生疑慮，總理洪森表示「如果我不依賴中國，請問我要依賴誰？沒有中國捐贈疫苗我就不可能為人民施打」。
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