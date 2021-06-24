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Volkswagen八代Golf 7/1上市，配備規格先預覽

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-24 11:25:21

車迷朋友都在期盼的Volkswagen八代Golf將於7/1正式上市，而在此之前也先行帶來Golf GTI熱血魅力限定版抽籤預購，而昨日則[進一步公布八代Golf相關規格配備。

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相信許多消費者都在等Volkswagen八代Golf的到來，終於在日前帶來開放經典鋼砲Golf GTI熱血魅力限定版抽籤預購活動，而昨日更進一步釋出八代Golf相關規格資訊，並且預告將於7/1正式上市。關於八代Golf外觀相信各位都看得出來新世代車型較先前有著更圓潤的設計，當然在風阻係數部分也明顯進步，不過各位更關心的應該是規格配備。

昨日Volkswagen公布八代Golf規格配備。
昨日Volkswagen公布八代Golf規格配備。
首先Golf在國內會提供230 eTSI、280 TSI與Golf GTI及Golf Variant 280 eTSI等車型，其中230 eTSI搭載1.0升三缸渦輪引擎+48V輕油電，具有110hp/20.4kgm最大輸出，280 eTSI為1.5升渦輪引擎+48V，動力方面則有150hp/25.5kgm輸出，而Golf GTI則是搭載2.0升渦輪引擎，擁有245hp/37.8kgm最大動力。至於配備方面Golf全車系標配線傳式排檔、10.25吋數位儀表、無線充電、ACC主動式固定車距巡航系統，更多配備內容請參考下方規格表。

八代Golf因虛擬座艙所以實體按鍵已大幅取消。
八代Golf因虛擬座艙所以實體按鍵已大幅取消。
全車系標配10.25吋數位儀表。
全車系標配10.25吋數位儀表。
八代Golf採用線傳式排擋。
八代Golf採用線傳式排擋。
Golf導入投影式抬頭顯示器。
Golf導入投影式抬頭顯示器。
IQ.Drive當然也會配備，全車系皆有ACC主動式固定車距巡航系統。
IQ.Drive當然也會配備，全車系皆有ACC主動式固定車距巡航系統。
啟動Travel Assist智慧車陣穿梭儀表即會顯示道路虛擬實境。
啟動Travel Assist智慧車陣穿梭儀表即會顯示道路虛擬實境。
Golf 230 eTSI、280 TSI皆有搭載48V輕油電系統。
Golf 230 eTSI、280 TSI皆有搭載48V輕油電系統。
Golf Variant只有280 eTSI單一規格兩種等級。
Golf Variant只有280 eTSI單一規格兩種等級。
Golf Variant空間與以往相比有所提升。
Golf Variant空間與以往相比有所提升。
至於開放抽籤預購的Golf GTI熱血魅力限定版，雖然價格看似調高但其實擁有許多超值配備，除了Golf GTI熱血魅力限定版限量45台外，標準版Golf GTI因全球熱賣所以數量也不會太多，因此有意入主Golf GTI的消費者建議別想太多買就對了，不然晚了可能要等很久才有車，至於Golf GTI Clubsport 則只有歐洲才有，不過原廠有表示會爭取Golf R。

不僅Golf GTI熱血魅力限定版限量45台外，標準版Golf GTI數量也不會太多。
不僅Golf GTI熱血魅力限定版限量45台外，標準版Golf GTI數量也不會太多。
Golf GTI熱血魅力限定版其實擁有許多超值配備。
Golf GTI熱血魅力限定版其實擁有許多超值配備。
原廠表示Golf R正在爭取中。
原廠表示Golf R正在爭取中。
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