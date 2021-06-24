Volkswagen八代Golf 7/1上市，配備規格先預覽

我是廣告 請繼續往下閱讀
相信許多消費者都在等Volkswagen八代Golf的到來，終於在日前帶來開放經典鋼砲Golf GTI熱血魅力限定版抽籤預購活動，而昨日更進一步釋出八代Golf相關規格資訊，並且預告將於7/1正式上市。關於八代Golf外觀相信各位都看得出來新世代車型較先前有著更圓潤的設計，當然在風阻係數部分也明顯進步，不過各位更關心的應該是規格配備。
首先Golf在國內會提供230 eTSI、280 TSI與Golf GTI及Golf Variant 280 eTSI等車型，其中230 eTSI搭載1.0升三缸渦輪引擎+48V輕油電，具有110hp/20.4kgm最大輸出，280 eTSI為1.5升渦輪引擎+48V，動力方面則有150hp/25.5kgm輸出，而Golf GTI則是搭載2.0升渦輪引擎，擁有245hp/37.8kgm最大動力。至於配備方面Golf全車系標配線傳式排檔、10.25吋數位儀表、無線充電、ACC主動式固定車距巡航系統，更多配備內容請參考下方規格表。
至於開放抽籤預購的Golf GTI熱血魅力限定版，雖然價格看似調高但其實擁有許多超值配備，除了Golf GTI熱血魅力限定版限量45台外，標準版Golf GTI因全球熱賣所以數量也不會太多，因此有意入主Golf GTI的消費者建議別想太多買就對了，不然晚了可能要等很久才有車，至於Golf GTI Clubsport 則只有歐洲才有，不過原廠有表示會爭取Golf R。