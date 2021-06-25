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Skoda 2030品牌策略宣言，力拼成為歐洲前五大車廠!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-25 08:25:20

Skoda昨日發布2030品牌策略計畫並提出Expand、Explore、Engage三大目標，不僅要成為歐洲前五大車廠並將大幅擴展純電車產品線，在2030年前至少具備50%-70%的電動車產品，力拼將品牌往更國際化更數位化的方向邁進!

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Skoda執行長Thomas Schäfer說到：為了朝這廣大的目標邁進，Skoda必須時時關注客戶的需求與趨勢，降低排汙邁向更節能環保為品牌首要任務，同時延續品牌精神提供客戶樸實簡單且高CP值的車款，並期盼在2030年前能達成歐洲前五大車廠目標，這段期間內將會推出3款全新電動車款，其尺寸與價格都將低於現行的ENYAQ iV，加速純電車的佔比以達50-70%的目標，除了從更為親民的角度切入讓廣泛客戶能輕易的接納Skoda這個品牌，也希望藉由此計畫讓捷克成為重要的電動車發展中心。

另外Skoda也將積極開拓有大幅成長潛力的新興市場，希望在2030年前打入印度、俄羅斯、北非等過去較少投入資源的國家，在印度發表的在地專屬車款Kushaq便是品牌的第一步，針對不同區域推出符合在地用車習慣的車型是一大關鍵，未來也將看到有更多新車型在這些地區推出；另外在客戶的參與度上也將更為強化，加強數位化用戶體驗達成更多在線銷售車輛的目標，同時在追求電能化與數位化的腳步上也必須兼顧環境保護的責任，期盼在2030年前能達到降低50%二氧化碳的排汙目標，目前波西米亞的工廠以符合2020年的碳中和規範，未來捷克與印度的工廠也將成為碳中和的模範指標。

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