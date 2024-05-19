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心疼楊丞琳《歌手》遭淘汰！粉絲轟汪蘇瀧「更難聽」他尷尬吐17字

▲楊丞琳（左）《歌手2024》被淘汰，汪蘇瀧遭批更難聽，他尷尬吐17字心聲。（圖／湖南衛視歌手微博）
▲楊丞琳（左）《歌手2024》被淘汰，汪蘇瀧遭批更難聽，他尷尬吐17字心聲。（圖／湖南衛視歌手微博）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸音樂節目《歌手2024》以不修音的現場表演為名，考驗歌手的演唱實力，楊丞琳最新一集挑戰林俊傑的〈不為誰而作的歌〉遭淘汰，而同集汪蘇瀧演唱歌曲〈血肉〉遭批更難聽，網友認為該離開的應該是汪蘇瀧，他在後台沮喪表示「我也不知道怎麼面對，還不如讓我走了呢。」

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汪蘇瀧在第二集選唱〈血肉〉，他先前在社群上透露，選唱這首歌，是為了把平常說不出口的話，透過音樂傳達給家人。不過汪蘇瀧的表演卻被大批網友痛批很難聽，眾人還替被淘汰的楊丞琳打抱不平，認為汪蘇瀧是靠「親情牌」才留下。對此，網路上流傳一段影片，表示汪蘇瀧在後台得知此事後，沮喪吐露心聲「我也不知道怎麼面對，還不如讓我走了呢。」

▲▼楊丞琳挑戰《歌手2024》雖敗猶榮。（圖／楊丞琳臉書）
▲楊丞琳挑戰《歌手2024》兩集就被淘汰，打包回家。（圖／楊丞琳臉書）
▲汪蘇瀧在後台吐心聲：「我也不知道怎麼面對，還不如讓我走了呢。」（圖／汪蘇瀧微博）
▲汪蘇瀧在後台吐心聲：「我也不知道怎麼面對，還不如讓我走了呢。」（圖／汪蘇瀧微博）
網友看到汪蘇瀧尷尬無奈的模樣，紛紛表示，「瀧罪不至此不適合這節目」、「感覺他已經碎了」、「他唱歌挺好聽啊，只不過沒那麼適合競技而已」、「也沒有特別難聽，回去創作吧」；但也有網友說，這句話是他準備去安慰楊丞琳之前的心理建設，主要是替淘汰的好朋友難過，並不是說他自己的舞台。

▲汪蘇瀧疑似在後台不知如何安慰楊丞琳，才說出那句話。（圖／微博）
▲汪蘇瀧疑似在後台不知如何安慰楊丞琳，才說出那句話。（圖／微博）
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