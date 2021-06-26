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針對長輩出現疫苗緩打潮，張皓翔坦承，受新聞事件影響，臺大醫院預約與現場排隊人氣都下滑，呼籲指揮中心以全國資料向民眾說明，降低社會恐慌，以免影響疫苗施打。他指出，目前施打疫苗死亡率，和相同年齡背景值沒有差異，不過每例通報都需要解剖等調查，還需進一步釐清。
吳明賢則說明，任何一種疫苗施打都會有某一年齡層，因疫苗不良事件影響接種率，他提到，去年流感疫苗施打時，韓國也傳出某一廠牌造成大量死亡而緩打，事後調查證實與背景值沒有不同，遂恢復施打。
至於AZ疫苗可否施打老人？「歐盟調查後表示，AZ對60歲長輩是相對安全的。」吳明賢強調。
另外，也有部分國家是建議60歲以上打AZ疫苗，60歲以下則打其他疫苗。張皓翔對此表示，考量的國家是基於AZ疫苗的血栓風險在60歲以下相對較明顯；不過比較施打疫苗後死亡率，AZ疫苗並沒有比其他疫苗高，「甚至相對較低，其實相較安全的。
有記者提問，莫德納疫苗第二劑副作用較強，老人適合打嗎？張皓翔分析，根據臨床試驗，莫德納第二劑的副作用比率確實比AZ疫苗高，不過台灣還沒有第二劑莫德納的統計，預期第一劑施打後比較了解狀況，未來會密切觀察。
變種病毒會使疫苗失效？ 預防重症仍有效
張皓翔認為，針對南非和英國變種病毒，台灣現有疫苗保護力是相對OK，至於印度變種病毒，還待英國和歐洲資料，或等待研究發現新的接種方式。
另外，有研究顯示南非變種病毒中的1484K可能大幅影響疫苗效力，臺大醫院兒童醫院院長黃立民說明，1484K突變已知造成綜合抗體變差，不過只有此突變並不會脫離抗體掌握，「印度、南非變種病毒都還有其他突變，才會脫離疫苗抗體的掌握。」
即使脫離也是量的問題，黃立民說，面對變種病毒有兩種策略：（1）讓疫苗抗體量提高；（2）打新疫苗。他指出，突變使綜合抗體效力降低6-8倍，不過只要疫苗引發夠多的抗體還是有效，所以英國急推打第二劑，且重症比率也會降低，因為預防重症抗體量比較低，不像預防感染需較高抗體量。
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◎臺大醫院設立COVID-19新冠肺炎常見問題專區：https://www.ntuh.gov.tw/COVID19-QA/Index.action
資料來源：健康醫療網 怎麼看老人家AZ疫苗施打 台大醫師：AZ相對安全
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊