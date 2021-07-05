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對「食物包裝」狂噴酒精能防疫？醫反揭真相：重點搞錯了

▲台灣受到本土疫情衝擊許多人改用採外送服務，減少出門次數。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲台灣受到本土疫情衝擊許多人改用採外送服務，減少出門次數。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 11:17:10｜2021-07-05 11:43:11

台灣受到本土疫情衝擊，三級警戒延長至7月12日。許多人也改用採外送服務，減少出門次數。而醫師黃軒也目睹不少鄰居在社區大廳拿餐點時，不斷對著「食物包裝」噴灑酒精消毒，他則點出背後真相：「接觸到物品，記得消毒洗手，而不是去消毒表面上的病毒」。

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重症專科醫師黃軒在臉書發文提到，「在一樓大廳看到有不同的家庭，對著外送的食物包裝，一直噴酒精消毒，我馬上升了三條缐？你們不是要吃東西嗎？為什麼對食物的外包一直噴消毒酒精，你又不是吃盒子？也不是吃塑膠袋？你為什麼對這些食物包裝一直噴呢？」他也引用美國CDC的相關研究文獻，並解釋「COVID19主要傳播途徑仍是飛沫傳染，目前並非沒有與食品包裝或購物袋相關傳播」。

黃軒表示，雖然新冠病毒可以在紙板、布、塑料、玻璃等不同物體表面存活1到7天，但這是在「標準化的實驗室條件下刻意完成的研究結果」，在真實的世界中，如果病毒存在於食品包裝，數量可能也非常少，且病毒對溫度十分敏感。

▲醫師黃軒也目睹不少鄰居在社區大廳拿餐點時，不斷對著「食物包裝」噴灑酒精消毒，他則點出背後真相。（圖／翻攝黃軒臉書）
▲黃軒醫師目睹不少鄰居在社區大廳拿餐點時，不斷對著「食物包裝」噴灑酒精消毒，他則點出背後真相。（圖／翻攝黃軒臉書）
「新冠病毒在人體外不能存活！」黃軒解釋，新冠病毒需要活體內豐富的ACE2，才能活躍地生存。ACE2（Angiotensin-converting enzyme 2）就是血管收縮素轉化酶2，ACE2基因位於X染色體，藉由清除導致血管加壓的AngII（血管張力素II）來穩定血壓和內分泌等。而人體的ACE2受體正是新冠病毒入侵細胞的大門。

黃軒說，在豬肉、魚肉、蔬果上不會出現含有ACE2的活細胞，我們準備大快朵頤的食物、配料裡，當然也不會有活病毒，最多可能只剩下病毒屍體。因此必須消毒的是雙手而不是食物或包裝，食物和包裝不會對你造成飛沬傳染，我們也不會拿這兩種物件去挖鼻孔，但你肯定會下意識去挖鼻孔，鼻子內才是ACE2豐富的所在，萬一手上沾了活病毒，遭殃的是自己，不是食品包裝。最後他也建議，「任何不需要的食品包裝或購物袋，應儘快丟到適當的回收箱或垃圾桶，然後記得一定要徹底洗手！好好養成自己『勤洗雙手』的好習慣，而不是『勤洗食品』或『勤洗包裝』的慌亂」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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