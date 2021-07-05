對「食物包裝」狂噴酒精能防疫？醫反揭真相：重點搞錯了

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黃軒表示，雖然新冠病毒可以在紙板、布、塑料、玻璃等不同物體表面存活1到7天，但這是在「標準化的實驗室條件下刻意完成的研究結果」，在真實的世界中，如果病毒存在於食品包裝，數量可能也非常少，且病毒對溫度十分敏感。
「新冠病毒在人體外不能存活！」黃軒解釋，新冠病毒需要活體內豐富的ACE2，才能活躍地生存。ACE2（Angiotensin-converting enzyme 2）就是血管收縮素轉化酶2，ACE2基因位於X染色體，藉由清除導致血管加壓的AngII（血管張力素II）來穩定血壓和內分泌等。而人體的ACE2受體正是新冠病毒入侵細胞的大門。
黃軒說，在豬肉、魚肉、蔬果上不會出現含有ACE2的活細胞，我們準備大快朵頤的食物、配料裡，當然也不會有活病毒，最多可能只剩下病毒屍體。因此必須消毒的是雙手而不是食物或包裝，食物和包裝不會對你造成飛沬傳染，我們也不會拿這兩種物件去挖鼻孔，但你肯定會下意識去挖鼻孔，鼻子內才是ACE2豐富的所在，萬一手上沾了活病毒，遭殃的是自己，不是食品包裝。最後他也建議，「任何不需要的食品包裝或購物袋，應儘快丟到適當的回收箱或垃圾桶，然後記得一定要徹底洗手！好好養成自己『勤洗雙手』的好習慣，而不是『勤洗食品』或『勤洗包裝』的慌亂」。（編輯：潘毅）
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