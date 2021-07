上海復星證實簽BNT購買契約！鴻海、台積電回應了

上海復星醫藥(集團)今(11)日晚間宣布,子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》,復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計 1,000萬劑 mRNA 新冠疫苗。

對此消息,永齡基金會執行長劉宥彤表示,「待有進一步消息,一定會正式對外界說明」

台積電則回應「簽約當事人有多方,正在進行簽約的法定程序,一旦程序完備即對外進行公告。」

上海復星醫藥公告全文如下:





本公司控股子公司復星實業分別與(1)台積電(即“買方一”)、(2)鴻海、

永齡基金會(即“買方二”)以及裕利醫藥(有進口疫苗資質的醫藥公司)簽訂《銷

售協議》,復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計 1,000

萬劑 mRNA 新冠疫苗,該等疫苗將被買方捐贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接

種。





二、本次進展暨本次交易情況

2021 年 7 月 9 日,本公司控股子公司復星實業(香港)有限公司(以下簡稱“复

星實業”)分別與(1)Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.(以下簡

稱“台積電”),(2)Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.(以下簡稱“鴻海”)、

Yonglin Charity Foundation(以下簡稱“永齡基金會”)以及 Zuellig Pharma, Inc.

(以下簡稱“裕利醫藥”)簽訂《Advance Procurement Agreement》(以下簡稱“《銷

售協議》”),復星實業將向受台積電、鴻海和永齡基金會委託的裕利醫藥(有進

口疫苗資質的醫藥公司)銷售共計 1,000 萬劑 mRNA 新冠疫苗,該等疫苗將被買方捐

贈予台灣地區疾病管制機構用於當地接種。





4、裕利醫藥

裕利醫藥成立於 1988 年,總經理為 John Chou。裕利醫藥主要提供醫藥產品的

分銷、數字和商業化服務。 Zuellig Pharma Holdings Ltd 持有其 100%股權。





四、本次交易對上市公司的影響及風險提示





1、本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足。





2、本次交易各方已初步擬訂供應計劃,但由於《銷售協議》項下 mRNA 新冠疫

苗的供應進度受(包括但不限於)該等疫苗生產及/或供應鏈能力等因素影響,且本集

團的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關,尚存在不確定性,

因此本次交易對本集團 2021 年經營業績的影響尚無法確定。





3、mRNA 新冠疫苗為預防性疫苗,根據該類型疫苗的接種實踐,其防疫效果可

能因人體的個體差異而有所不同,有少數接種者可能會發生不良反應。

敬請廣大投資者註意投資風險。

特此公告。





上海復星醫藥(集團)股份有限公司

董事會

二零二一年七月十一日