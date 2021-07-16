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失智照顧壓力大！　失智症協會籲：儘快恢復日照等服務

失智照顧壓力大！　失智症協會籲：儘快恢復日照等服務
失智照顧壓力大！　失智症協會籲：儘快恢復日照等服務

健康醫療網

2021-07-16 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】據媒體報導，汐止有名失智老翁被家人以水管沖水及掃把猛打，家人疑似不滿失智者不戴口罩、到處亂撿東西回家，情緒失控而施暴。台灣失智症協會呼籲，疫情指揮中心正視疫情中居家照顧失智者的壓力已至臨界點，應儘速恢復日照及失智據點服務，才能有效抒解家庭照顧壓力。

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失智者精神行為問題多　家屬照顧挑戰高

台灣失智症協會賴德仁理事長表示，失智照顧最大的挑戰就是精神行為問題的照顧，包含疑心重、重複問話、不當收藏、失序行為、日夜顛倒等，原本就需要家屬很大的耐性，加上疫情期間服務暫停，又不能出門，家屬常為協助失智者戴口罩、禁止出門而出現衝突，失控而施暴的風險非常高。

三級警戒居家照顧壓力大　失智家屬快撐不去

台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，許多家屬反應失智者難以配合防疫措施，常常忘記戴口罩，甚至有失智者因忘記戴口罩而被警察開單。不論家屬怎麼認真提醒，失智者因認知障礙，就是沒辦法落實防疫，不但提高失智者本人及家屬的染疫風險，更增加家人間衝突機會、升高居家照顧壓力，形成悶燒的壓力鍋，一觸即發。

籲儘快恢復照顧服務　避免失智者、家屬雙重悲劇

失智者需要盡快恢復照顧服務、避免症狀惡化、功能持續退化；同時，家屬也需要盡快獲得喘息服務、緩解壓力，否則實在難保照顧悲劇不再發生。台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲，指揮中心提前恢復日照中心及失智據點服務，以有效降低失智者居家照顧壓力。



資料來源：健康醫療網 失智照顧壓力大！　失智症協會籲：儘快恢復日照等服務

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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