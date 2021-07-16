我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣失智症協會賴德仁理事長表示，失智照顧最大的挑戰就是精神行為問題的照顧，包含疑心重、重複問話、不當收藏、失序行為、日夜顛倒等，原本就需要家屬很大的耐性，加上疫情期間服務暫停，又不能出門，家屬常為協助失智者戴口罩、禁止出門而出現衝突，失控而施暴的風險非常高。
三級警戒居家照顧壓力大 失智家屬快撐不去
台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，許多家屬反應失智者難以配合防疫措施，常常忘記戴口罩，甚至有失智者因忘記戴口罩而被警察開單。不論家屬怎麼認真提醒，失智者因認知障礙，就是沒辦法落實防疫，不但提高失智者本人及家屬的染疫風險，更增加家人間衝突機會、升高居家照顧壓力，形成悶燒的壓力鍋，一觸即發。
籲儘快恢復照顧服務 避免失智者、家屬雙重悲劇
失智者需要盡快恢復照顧服務、避免症狀惡化、功能持續退化；同時，家屬也需要盡快獲得喘息服務、緩解壓力，否則實在難保照顧悲劇不再發生。台灣失智症協會賴德仁理事長呼籲，指揮中心提前恢復日照中心及失智據點服務，以有效降低失智者居家照顧壓力。
資料來源：健康醫療網 失智照顧壓力大！ 失智症協會籲：儘快恢復日照等服務
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊