動手就上當?美軍機降台　中國網紅稱「越怂越聰明」

一架美軍行政專機15日降落松山機場，短暫停留後離去，引發中國強烈不滿，不過，有中國軍事網紅宣稱：「美軍機降落台灣，就是故意逼大陸（中國）動手！真用武力我們就上當了」，還主張「越怂就是越聰明」，讓中國網友玻璃心碎崩潰喊：「台獨也是騙我們別上但麼」、「他不還來嗎又怕上當這不被人家抓住軟肋」。
新頭殼newtalk
2021-07-17 09:36:37
外傳這架美軍行政專機任務是交付「外交郵件包裹」給美國在台協會（AIT），AIT低調不願回應；外交部則表示，有關媒體報導，外交部並無相關說明，也無進一步評論。不過，中國國防部氣噗噗跳腳抗議，國台辦也氣炸「敦促美方在台灣問題上恪守中美三個聯合公報規定，停止任何挑釁」。
對於美國軍機多次降落台灣，中國網紅「馬妍」在中國社群媒體「西瓜視頻」發布影片直指「彎彎配合美帝瘋狂試探」，馬妍認為「美軍機降落台灣，就是故意逼大陸動手！真用武力我們就上當了」，她說：「更重要的事情完成之間，開戰對我們是不利的，我們需要等這個節點，但也不能啥都不作，不然對內、對外都不好看，尤其是對內」。
對此，有中國網友不滿直呼：「浪費時間看視頻（影片）」、「講了等於白講」，更有許多人因此被震碎小粉紅玻璃心，紛紛留言痛批：「怎麼上當？上什麼當？」、「下次就是美國戰鬥機了去台灣了」、「笑了，台獨也是騙我們別上但麼」、「這不能動武他不還來嗎又怕上當這不被人家抓住軟肋」、「有什麼應對措施？不然會得寸進尺！」