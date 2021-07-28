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「Lexus Electrified」 概念店進駐台北信義區

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-28 18:55:20

「Lexus Electrified品牌概念店」於7月28日正式開幕。Lexus進駐台北最精華地段-信義區，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞Lexus Electrified品牌概念及未來願景。

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自2005年獨步全球推出首款豪華電動化車款RX400h後，Lexus在豪華車電動化領域(Electrified Vehicles)持續擔任先行者的角色，不斷在駕馭表現及環境保護中尋求平衡並持續進步。2019年Lexus於海外發布 「Lexus Electrified」願景，期望透過在油電複合動力技術領域(HEV, Hybrid Electric Vehicle)發展之深厚基礎，以及電動馬達、轉換器、電池等的革新技術，持續創造Lexus電動化車款(Electrified Vehicles)的駕馭樂趣。

目前Lexus於約90個國家銷售包含油電複合車(HEV, Hybrid Electric Vehicle)及電動車(BEV, Battery Electric Vehicle)共9種電動化車款(Electrified Vehicles)。至 2020年為止，電動化車款就佔了Lexus整體銷售佔比的33%，累計減少了全球約1900萬噸的二氧化碳，等同約30萬台車輛的碳排放量。截至2021年4月底，Lexus電動化車款(Electrified Vehicles)銷售更是再創佳績，全球累積銷售達200萬台。Lexus全車系都有油電複合車(HEV, Hybrid Electric Vehicle)的動力編成，台灣也將導入電動車(BEV, Battery Electric Vehicle)與插電式油電複合車(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)等多元動力選擇，以滿足各種車主需求。

展望未來，Lexus在追求進步的道路上並無止步，持續朝提供多元電動化動力邁進，預期至2025年前推出10餘款電動化車款，也預計在2050年前，將電動化車款自零件、材料、製程、物流至回收，整個車輛的生命週期皆實現碳中和的目標。Lexus在致力提供車主駕馭樂趣的同時，也將竭盡所能推動環境永續，並努力擴大電動化車款陣容，在競爭激烈的高級車市場大展身手，將Lexus品牌推向高峰！

LSD Café Salon 餐廳 VWI by CHADWANG咖啡 進駐品牌概念店

為了讓大眾更能瞭解Lexus Electrified的車款開發理念與未來願景，Lexus在台北信義區成立了為期一年的品牌概念店，這也是全球首間以Lexus Electrified為名的實體複合品牌店。店內特別攜手新創餐廳「LSD Café Salon」及世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策所創立的咖啡品牌「VWI by CHADWANG」，在概念店推出期間限定餐點，讓饕客能夠大飽口福！

LSD Café Salon擅長製作細膩且兼具美學的Fine Dining，主廚許居廷曾任職國外多間星級餐廳，本次特別為Lexus結合日式侘寂(Wabi-Sabi)理念，推出四款冷前菜(Canapé)以及三款小主食(Petit Main Course)。

至於飲品的部分，品牌概念店與VWI by CHADWANG合作。VWI by CHADWANG將咖啡、咖啡師與客人的期待相互連結，傳遞出品牌所期待的「人味」，而這樣的精神和Lexus的非常契合。Lexus也希望透過這些美食，吸引更多消費者踏入品牌概念店內。

Lexus精品、多元活動進駐 敬邀民眾參加

Lexus致力於提供消費者更美好的生活，高品質的Lexus精品也將在品牌概念店展售。每項精品皆融合車款特色，以令人驚艷的設計風格打造一系列專屬生活精品，完美彰顯品牌愛好者獨特品味。除了全新Lexus包袋系列、皮件組、環保商品、太陽眼鏡、運動帽等個人精品外，對喜愛GOLF運動的消費者也可以在品牌概念店找到球桿袋、衣物袋、配件等商品。而汽車模型、品牌服飾、車用精品更是不會缺席，還有與得過RED DOT設計獎品牌合作的獨家商品等消費者前來挖掘。

開幕期間，Lexus Electrified品牌概念店旁廣場將舉辦快閃活動，自7/31(六)至8/8(日)止，只要於概念店打卡即可至快閃攤位兌換精美好禮；現場還有設置闖關活動，邀請民眾前來挑戰，任務成功闖關者再送Lexus Electrified品牌概念店85折飲料優惠券乙張。

如同Lexus Electrified多元且豐富的品牌精神，概念店亦規劃多元型態講座邀請消費大眾一同參加。8-9月概念店將規劃不同類型的音樂演出及多元風格講座，打造三五好友相聚的質感空間，讓消費者跟著Lexus一起打造自我風格。另外還會舉辦多元手作體驗。詳細的活動資訊都將不定期的在Lexus官網及粉絲團公告，敬邀消費者共襄盛舉。

Lexus Electrified品牌概念店】

展出期間：即日起~2022年5月31日

展示地址：110台北市信義區松壽路18號1F

營業電話：(02)2722-7003

營業時間：Mon-Sun  11:00~22:00

Lexus Electrified品牌概念店官網：https://www.lexus.com.tw/electrifiedspace/

Lexus Electrified品牌概念店粉絲團：https://reurl.cc/YObkrX

※疫情期間，品牌概念店彈性調整營業時間，請您提前電洽品牌概念店確認營業狀況。

※現場僅提供刷卡付費，任何一家發卡銀行所發行之VISA、MasterCard、JCB、銀聯接可。同時接受Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Hami Pay及台灣Pay等支付方式。

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