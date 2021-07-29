COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Audi Skysphere Concept 即將登場，預告片先行揭露設計概念

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-29 07:25:20

Audi Skysphere概念車將在下個月於加州設計中心亮相，為此其設計總監Marc Lichte與副總裁Henrik Wenders特別錄製一段影片討論這款車的設計靈感為何，以及使用哪些高檔材質與科技才能塑造出這樣一輛奢華的移動載具。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Audi Skysphere概念車的設計靈感是從1937年的Horch 853A Sport Cabriolet作為發想，長車頭短車身的比例在當時是豪華禮車的設計風格，這樣的概念也延續到了Skysphere概念車身上，即便它是輛電動車無須配置笨重巨大的內燃引擎，但為了維持優雅的身形比例依舊採長車頭的造型來凸顯視覺美感。

它被設定在豪華大型房車級距，同時是一款獨立新車型並不會成為A8的後續接任者，Marc Lichte表示現今BMW 7系列及Mercedes-Benz S-Class等豪華大型房車的市占比皆明顯下滑，該級距需要有更創新的產品來刺激市場，這也是推出Skysphere的主因之一。

Audi Skysphere概念車具備Level 4自駕能力，切換至自動駕駛能在瞬眼間讓車艙化身為豪華休息空間，另外採用新一代的Project Artemis電動車平台打造，在電能高效化的技術下預計行駛里程將可達700-800公里距離，Skysphere預計8/10於加州奧迪設計中心發表，接下來一年內還會陸續推出不同取向的Grand Sphere與Urban Sphere車型，就讓我們一同期待Audi開啟次世代電動車的全新篇章。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.91%35.09%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.11%28.89%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.38%70.62%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.21%17.79%
2021-07-26-2021-07-29
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀