Audi Skysphere Concept 即將登場，預告片先行揭露設計概念

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Audi Skysphere概念車的設計靈感是從1937年的Horch 853A Sport Cabriolet作為發想，長車頭短車身的比例在當時是豪華禮車的設計風格，這樣的概念也延續到了Skysphere概念車身上，即便它是輛電動車無須配置笨重巨大的內燃引擎，但為了維持優雅的身形比例依舊採長車頭的造型來凸顯視覺美感。
它被設定在豪華大型房車級距，同時是一款獨立新車型並不會成為A8的後續接任者，Marc Lichte表示現今BMW 7系列及Mercedes-Benz S-Class等豪華大型房車的市占比皆明顯下滑，該級距需要有更創新的產品來刺激市場，這也是推出Skysphere的主因之一。
Audi Skysphere概念車具備Level 4自駕能力，切換至自動駕駛能在瞬眼間讓車艙化身為豪華休息空間，另外採用新一代的Project Artemis電動車平台打造，在電能高效化的技術下預計行駛里程將可達700-800公里距離，Skysphere預計8/10於加州奧迪設計中心發表，接下來一年內還會陸續推出不同取向的Grand Sphere與Urban Sphere車型，就讓我們一同期待Audi開啟次世代電動車的全新篇章。