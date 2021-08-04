去海灘遇大片泥地！他跨一步秒「消失」 驚險過程嚇壞網
不管到哪裡旅行，遇到大片泥地時都要非常小心。近日，英國一對夫妻到馬爾地夫旅行，並租一台摩托車前往海灘，途中卻遇到沼澤地，兩人只好下車徒步跨越，沒想到老公才剛跨出第一步，下秒竟直接掉入沼澤內，嚇得他趕緊爬起，老婆反而在一旁大笑。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 23:31:54
根據英媒《太陽報》報導，英國一名50歲的男子馬丁（Martin Lewis）帶著老婆到馬爾地夫旅遊，並租了一台摩托車前往當地海灘，結果途中卻遭到沼澤阻擋，摩托車根本無法通過。這時，老婆建議徒步橫跨，於是馬丁便在走在前頭確認路況。
怎料，馬丁剛跨出第一步，下秒竟直接掉入約9到10英尺（約3公尺深）的沼澤內，過了幾秒後，才緩慢地從泥坑爬出，老婆看到他滿身泥巴的模樣，不但沒有擔心，還在一旁大笑近10分鐘，讓他無奈地說「我當時非常害怕，一直往下掉，好不容易爬出來，結果我的妻子卻在一旁不斷大笑」。
事後老婆也將影片分享到《TikTok》，網友也紛紛驚呼，「太誇張了！妻子都不擔心嗎」、「你們都在笑，但我覺得很可怕，他消失太久了」、「哇！這也太深了吧」、「其實滿恐怖的」、「如果他回不來了怎麼辦？」、「沒想到底下竟然這麼深」、「驚險的5秒鐘」、「嚇死人了，好險有爬出來」。（編輯：許智超）