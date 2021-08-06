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以尺碼壓制對手！Volvo 小改款 S90 B4 Inscription 性價比爆表

▲ 以尺碼壓制對手！Volvo 小改款 S90 B4 Inscription 性價比爆表
▲ 以尺碼壓制對手！Volvo 小改款 S90 B4 Inscription 性價比爆表

2GameSome - 有車賞

2021-08-06 09:25:01

「大休旅時代」，是近年來許多汽車媒體相當常見的開場白，確實，多如過江之鯽的新款休旅車，佔據了各大版面。但其實分析銷售數據中，房車仍有一定佔有率，不僅止中型國產房車盤據的基本盤，進口豪華中大型房車的銷售實力，仍是許多車廠重視的市場，如 Lexus ES 或是 Mercedes-Benz E-Class 穩定的銷量，就是最佳例證。

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試駕車款為 Volvo S90 B4 Inscription，售價為新台幣 270 萬，現推出現金優惠價 229 萬元。
試駕車款為 Volvo S90 B4 Inscription，售價為新台幣 270 萬，現推出現金優惠價 229 萬元。
近年來以休旅車家族展現出色銷售能量的 Volvo，也決定在 2021 年中重新整頓戰力，針對旗下格局最高的中大型房車 S90 推出小改款車型，所謂的小改款，除了外觀的細部微調以外，重要的是導入長軸距版本，以更驚人的後座空間吸引後座買家注意，同時針對動力編成調整，除了頂級車款同樣為 T8 可插電式油電動力以外，以 B4 此 48V 輕油電動力取代原有 T4 與 T6 兩車型，呼應品牌全面電氣化的企圖心。

小改款 S90 除了外觀的小針美容以外，導入長軸車型與換上全新輕油電動力也是兩大重點。
小改款 S90 除了外觀的小針美容以外，導入長軸車型與換上全新輕油電動力也是兩大重點。
外觀造型部分，若不仔細看，很難辨識出小改款 S90 與先前車型的差異，主要在於車頭下方氣壩橫柵貫穿式鍍鉻飾條的妝點，以及尾廂蓋上的立體折角，與後保桿下方同樣貫穿式的鍍鉻飾條。

配備 Inscription 直瀑式水箱護罩。
配備 Inscription 直瀑式水箱護罩。
搭載高階 LED 頭燈，具備自動轉向照明功能。
搭載高階 LED 頭燈，具備自動轉向照明功能。
胎圈規格為 255/40R19。
胎圈規格為 255/40R19。
為營造豪華分為，窗框也採用鍍鉻飾條。
為營造豪華分為，窗框也採用鍍鉻飾條。
尾廂蓋上的折線讓外觀造型更具年輕與運動氛圍。
尾廂蓋上的折線讓外觀造型更具年輕與運動氛圍。
但更具重要的是，此次引進的 S90 長軸車型，乃是 Volvo 早於 2016 年底在上海車展發表的長軸版本，而自 2017 年開始，Volvo 便將 S90 生產基地從瑞典移往中國東北大慶與馬來西亞莎阿南兩工廠，因此從 2018 年後引進的 S90 車型，就是由馬來西亞廠所負責生產，這次試駕的小改款 S90，當然也不例外。

相較於過去，小改款 S90 車格明顯放大，車長增加了 127mm 來到 5090mm 之譜，車寬維持一樣的 1879mm，車高稍微加高 7mm 為 1450mm，軸距則拉長 120mm 變為 3061mm。相較於日系或是德系對手，小改款 S90 都有絕對的空間優勢。

小改款 S90 車格明顯放大，車長增加了 127mm 來到 5090mm 之譜，軸距則拉長 120mm 變為 3061mm。
小改款 S90 車格明顯放大，車長增加了 127mm 來到 5090mm 之譜，軸距則拉長 120mm 變為 3061mm。
既然重點在後座，不如就從後座的體驗開始講起。原先就已相當出色的後座乘坐空間，再度拉長 120mm 之後，有著近乎對手旗艦房車般的表現，以筆者 170cm 身高乘坐其中，腿部空間絲毫感受不到一點的侷促與壓迫，要往前直伸、要隨意翹起二郎腿，絕對都是輕鬆寫意的事。

前座空間表現與先前無異。
前座空間表現與先前無異。
受惠於 3061mm 的軸距長度，讓後座空間相當寬敞。
受惠於 3061mm 的軸距長度，讓後座空間相當寬敞。
標準乘坐狀態下，後廂容積為 436 公升。
標準乘坐狀態下，後廂容積為 436 公升。
小改款 S90 標配全景電動天窗。
小改款 S90 標配全景電動天窗。
不僅如此，由於試駕車型為第二等級的 S90 B4 Inscription 車型，因此除了在 S90 B4 Momentum 上就已經配備的全景電動天窗、四區恆溫空調、後擋風玻璃電動遮陽簾、獨立車門鎖、後座豪華中央扶手與可從後座控制副駕駛座椅位置的電動按鍵介面以外，又額外增加了四座冷熱通風座椅、後車窗電動遮陽簾、Nappa 透氣真皮舒適型座椅等配備，唯一可惜的就是缺少了後座椅調整機制，但這已屬吹毛求疵，畢竟在此級距中，小改款S90 的後座論空間、論配備，都已有跨極具挑戰的實力。

小改款 S90 全車系標配四區恆溫空調與後座豪華中央扶手。
小改款 S90 全車系標配四區恆溫空調與後座豪華中央扶手。
S90 B4 Inscription 車型又額外增加了四座冷熱通風座椅配備。
S90 B4 Inscription 車型又額外增加了四座冷熱通風座椅配備。
後座可直接控制副駕駛座椅位置。
後座可直接控制副駕駛座椅位置。
S90 B4 Inscription 車型增加後車窗電動遮陽簾配備。
S90 B4 Inscription 車型增加後車窗電動遮陽簾配備。
小改款 S90 全車系標配後擋風玻璃電動遮陽簾。
小改款 S90 全車系標配後擋風玻璃電動遮陽簾。
前座的鋪陳則相對熟悉，12.3 吋液晶螢幕儀表、中控台 9 吋觸控介面等皆是原先 S90 標配的配備，而因為 S90 B4 Inscription 車型的等級，額外加諸了 HUD 圖形化抬頭顯示介面、360 度環景與車頭 180 度廣角顯影、PAP 自動停車輔助系統、附有 14 支揚聲器的 Harman Kardon 音響、後廂重低音揚聲器、Orrefors 水晶排檔頭、滾邊皮質儀表檯等配備，對應其 270 萬的身價，再加上當前上市初期的 229 萬現金優惠價而言，超高性價比應該就是小改款 S90 期望與對手一較高下的致命武器。

前座格局與小改款前大抵相同。
前座格局與小改款前大抵相同。
12.3 吋液晶螢幕儀表。
12.3 吋液晶螢幕儀表。
真皮多功能方向盤。
真皮多功能方向盤。
9 吋整合觸控中控台螢幕。
9 吋整合觸控中控台螢幕。
S90 B4 Inscription 車型增加 Orrefors 水晶排檔頭配備。
S90 B4 Inscription 車型增加 Orrefors 水晶排檔頭配備。
排檔座右側為無線充電板。
排檔座右側為無線充電板。
車室氣氛照明也為小改款 S90 標準配備。
車室氣氛照明也為小改款 S90 標準配備。
車室氣氛照明在車內必要地方裝設了 40 多盞燈光。
車室氣氛照明在車內必要地方裝設了 40 多盞燈光。
S90 B4 Inscription 車型配備有 14 支揚聲器的 Harman Kardon 音響。
S90 B4 Inscription 車型配備有 14 支揚聲器的 Harman Kardon 音響。
雖然相較於頂級 T8 Recharge Inscription 車型擁有的 390 匹綜效馬力而言，S90 B4 動力所擁有的 197 匹最大馬力與 30.6kgm 最大扭力的輸出相對客氣，但平心而論，試駕過程中對應起這身長超過五米、車重超過 1.8 噸的身形，這動力其實沒有想像中的軟弱無力，你還是可以透過八速手自排變速箱與駕駛模式的切換中，找到讓人快意且充沛的加速感，不過其 Touring 舒適化底盤的配置，也會在你不斷加快車速時，提醒你這車的舒適定位，急加速、急減速、刻意殺彎的駕駛動作，都不是適合在 S90 B4 Inscription 這車上該有的動態，雖然不到笨重，但明顯的重心轉移與車身側傾，會讓人稍微放棄用力驅策這輛車的念頭。但換個角度思考，這車平順開起來舒服極了，對於坑洞的處理高明，隔音制震表現也到位，想要擁有一個優雅且舒適的乘車旅程，只要合適且正確的駕駛態度，這車絕對可以給你滿分的回應。

搭載第三代 Drive-E 動力系統， 具備 48V 輕油電科技，除了 197hp / 4800~5400rpm 最大馬力與 30.6kgm / 1500~4200rpm 最大扭力以外，另外可獲得輕油電系統額外提供的 14hp 馬力助益。
搭載第三代 Drive-E 動力系統， 具備 48V 輕油電科技，除了 197hp / 4800~5400rpm 最大馬力與 30.6kgm / 1500~4200rpm 最大扭力以外，另外可獲得輕油電系統額外提供的 14hp 馬力助益。
具備四種駕駛模式選擇。
具備四種駕駛模式選擇。
以此動力對應超過 1.8 噸重的車身，仍可湧現一定程度的加速力道。
以此動力對應超過 1.8 噸重的車身，仍可湧現一定程度的加速力道。
底盤調校偏向舒適，具有極佳的乘坐質感，但卻也因此犧牲掉了些操控樂趣。
底盤調校偏向舒適，具有極佳的乘坐質感，但卻也因此犧牲掉了些操控樂趣。
透過 48V 輕油電系統的幫助，讓這排氣量僅有 2.0 升的第三代 Drive-E 引擎無論是在低速起步，或是在怠速熄火與再啟動時，都可以有平順的動力銜接，以及難以讓人察覺的震動，更有力的詮釋其所強調的優異行車質感：且除了上述的各項特色以外，小改款 S90 當然也承襲了 Volvo 品牌對於安全、健康的高度堅持，如 PA2 智能駕駛輔助系統、Clean Zone + AAC 純淨車室的科技等，都是預先防範危險、減少車內過敏物質與細菌等的優異科技，相信對於此級距買家而言，都是相當具吸引力的購買誘因。

行車質感優異，可以有效過濾路面坑洞，隔音制震表現也有高水準演出。
行車質感優異，可以有效過濾路面坑洞，隔音制震表現也有高水準演出。
PA2 智能駕駛輔助系統仍是小改款 S90 最大的價值所在。
PA2 智能駕駛輔助系統仍是小改款 S90 最大的價值所在。
一如過去 Volvo 在台灣市場中的勝利方程式，以相對於對手更具競爭力的價格，換取更豐富的配備、更強大的安全科技、更人性化的造車思考，小改款 S90 也沒例外，再加上更勝一籌的空間表現，相信對於精打細算的傳統豪華房車買家，小改款 S90 所展現出的價值，極有可能會帶來一些預料之外的市場影響力。

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朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

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