▲ 以尺碼壓制對手！Volvo 小改款 S90 B4 Inscription 性價比爆表

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近年來以休旅車家族展現出色銷售能量的 Volvo，也決定在 2021 年中重新整頓戰力，針對旗下格局最高的中大型房車 S90 推出小改款車型，所謂的小改款，除了外觀的細部微調以外，重要的是導入長軸距版本，以更驚人的後座空間吸引後座買家注意，同時針對動力編成調整，除了頂級車款同樣為 T8 可插電式油電動力以外，以 B4 此 48V 輕油電動力取代原有 T4 與 T6 兩車型，呼應品牌全面電氣化的企圖心。
外觀造型部分，若不仔細看，很難辨識出小改款 S90 與先前車型的差異，主要在於車頭下方氣壩橫柵貫穿式鍍鉻飾條的妝點，以及尾廂蓋上的立體折角，與後保桿下方同樣貫穿式的鍍鉻飾條。
但更具重要的是，此次引進的 S90 長軸車型，乃是 Volvo 早於 2016 年底在上海車展發表的長軸版本，而自 2017 年開始，Volvo 便將 S90 生產基地從瑞典移往中國東北大慶與馬來西亞莎阿南兩工廠，因此從 2018 年後引進的 S90 車型，就是由馬來西亞廠所負責生產，這次試駕的小改款 S90，當然也不例外。
相較於過去，小改款 S90 車格明顯放大，車長增加了 127mm 來到 5090mm 之譜，車寬維持一樣的 1879mm，車高稍微加高 7mm 為 1450mm，軸距則拉長 120mm 變為 3061mm。相較於日系或是德系對手，小改款 S90 都有絕對的空間優勢。
既然重點在後座，不如就從後座的體驗開始講起。原先就已相當出色的後座乘坐空間，再度拉長 120mm 之後，有著近乎對手旗艦房車般的表現，以筆者 170cm 身高乘坐其中，腿部空間絲毫感受不到一點的侷促與壓迫，要往前直伸、要隨意翹起二郎腿，絕對都是輕鬆寫意的事。
不僅如此，由於試駕車型為第二等級的 S90 B4 Inscription 車型，因此除了在 S90 B4 Momentum 上就已經配備的全景電動天窗、四區恆溫空調、後擋風玻璃電動遮陽簾、獨立車門鎖、後座豪華中央扶手與可從後座控制副駕駛座椅位置的電動按鍵介面以外，又額外增加了四座冷熱通風座椅、後車窗電動遮陽簾、Nappa 透氣真皮舒適型座椅等配備，唯一可惜的就是缺少了後座椅調整機制，但這已屬吹毛求疵，畢竟在此級距中，小改款S90 的後座論空間、論配備，都已有跨極具挑戰的實力。
前座的鋪陳則相對熟悉，12.3 吋液晶螢幕儀表、中控台 9 吋觸控介面等皆是原先 S90 標配的配備，而因為 S90 B4 Inscription 車型的等級，額外加諸了 HUD 圖形化抬頭顯示介面、360 度環景與車頭 180 度廣角顯影、PAP 自動停車輔助系統、附有 14 支揚聲器的 Harman Kardon 音響、後廂重低音揚聲器、Orrefors 水晶排檔頭、滾邊皮質儀表檯等配備，對應其 270 萬的身價，再加上當前上市初期的 229 萬現金優惠價而言，超高性價比應該就是小改款 S90 期望與對手一較高下的致命武器。
雖然相較於頂級 T8 Recharge Inscription 車型擁有的 390 匹綜效馬力而言，S90 B4 動力所擁有的 197 匹最大馬力與 30.6kgm 最大扭力的輸出相對客氣，但平心而論，試駕過程中對應起這身長超過五米、車重超過 1.8 噸的身形，這動力其實沒有想像中的軟弱無力，你還是可以透過八速手自排變速箱與駕駛模式的切換中，找到讓人快意且充沛的加速感，不過其 Touring 舒適化底盤的配置，也會在你不斷加快車速時，提醒你這車的舒適定位，急加速、急減速、刻意殺彎的駕駛動作，都不是適合在 S90 B4 Inscription 這車上該有的動態，雖然不到笨重，但明顯的重心轉移與車身側傾，會讓人稍微放棄用力驅策這輛車的念頭。但換個角度思考，這車平順開起來舒服極了，對於坑洞的處理高明，隔音制震表現也到位，想要擁有一個優雅且舒適的乘車旅程，只要合適且正確的駕駛態度，這車絕對可以給你滿分的回應。
透過 48V 輕油電系統的幫助，讓這排氣量僅有 2.0 升的第三代 Drive-E 引擎無論是在低速起步，或是在怠速熄火與再啟動時，都可以有平順的動力銜接，以及難以讓人察覺的震動，更有力的詮釋其所強調的優異行車質感：且除了上述的各項特色以外，小改款 S90 當然也承襲了 Volvo 品牌對於安全、健康的高度堅持，如 PA2 智能駕駛輔助系統、Clean Zone + AAC 純淨車室的科技等，都是預先防範危險、減少車內過敏物質與細菌等的優異科技，相信對於此級距買家而言，都是相當具吸引力的購買誘因。
一如過去 Volvo 在台灣市場中的勝利方程式，以相對於對手更具競爭力的價格，換取更豐富的配備、更強大的安全科技、更人性化的造車思考，小改款 S90 也沒例外，再加上更勝一籌的空間表現，相信對於精打細算的傳統豪華房車買家，小改款 S90 所展現出的價值，極有可能會帶來一些預料之外的市場影響力。