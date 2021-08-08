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W31 | Dimi帶您迅速了解！本週你必須知道的五件事

▲圖/擷取自The China Post影片
▲圖/擷取自The China Post影片

The China Post/綜合報導

2021-08-08 21:34:20｜2021-08-08 21:34:27

根據The China Post報導，熱帶性低氣壓盧碧為全台帶來大雨、台灣羽球選手由戰機伴隨回家、拜登上任後第一次向台軍售、台北和新北市餐廳重新開放內用和世界羽球球后戴資穎的短紀實片。 

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以下是我們為您整理的本五則重大新聞。 

Here is our top five this week. 

 

父親節全台濕答答！盧碧颱風雖減弱　餘威仍一路到週日

熱帶性低氣壓盧碧於父親節這天向東北方的日本移動，同時在近兩天為台灣北部帶來大雨。

https://chinapost.nownews.com/20210808-2695293

戴資穎返台！見幻象戰機伴飛　小戴驚呼：太帥了 

台灣的奧運羽球團隊於週三抵達桃園機場，並在大家的歡呼下分別帶回了兩面金牌和一面銀牌。  

https://chinapost.nownews.com/20210804-2687840

拜登首對台軍售　總統府：誠摯感謝、有信心確保區域安全 

美國政府最近證實將向台灣販售約新台幣208億元的軍武，台灣當局也於週四表達感謝。

https://chinapost.nownews.com/20210805-2689740

北市3日起開放餐飲業內用　相關管理規範、罰則看這裡 

大家又可以在台北和新北大部分的餐廳內用餐了。

https://chinapost.nownews.com/20210802-2684318

世界球后戴資穎首支紀實片曝光　林育賢執導、戴姊獻唱 

台灣麥當勞於週三推出戴資穎首支紀實片，片中點出她與姊姊戴靖潔的親密關係。  

 

更多新聞請看The China Post

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2021-07-30-2021-08-10

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哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

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通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

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