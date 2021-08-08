W31 | Dimi帶您迅速了解！本週你必須知道的五件事

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Here is our top five this week.
父親節全台濕答答！盧碧颱風雖減弱 餘威仍一路到週日
熱帶性低氣壓盧碧於父親節這天向東北方的日本移動，同時在近兩天為台灣北部帶來大雨。
https://chinapost.nownews.com/20210808-2695293
戴資穎返台！見幻象戰機伴飛 小戴驚呼：太帥了
台灣的奧運羽球團隊於週三抵達桃園機場，並在大家的歡呼下分別帶回了兩面金牌和一面銀牌。
https://chinapost.nownews.com/20210804-2687840
拜登首對台軍售 總統府：誠摯感謝、有信心確保區域安全
美國政府最近證實將向台灣販售約新台幣208億元的軍武，台灣當局也於週四表達感謝。
https://chinapost.nownews.com/20210805-2689740
北市3日起開放餐飲業內用 相關管理規範、罰則看這裡
大家又可以在台北和新北大部分的餐廳內用餐了。
https://chinapost.nownews.com/20210802-2684318
世界球后戴資穎首支紀實片曝光 林育賢執導、戴姊獻唱
台灣麥當勞於週三推出戴資穎首支紀實片，片中點出她與姊姊戴靖潔的親密關係。
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