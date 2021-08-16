錯估情勢！阿富汗軍隊節節敗退　拜登團隊感到震驚

自美軍撤離阿富汗之後，極端組織塔利班（Taliban）連日攻城掠地，兩週內拿下首都喀布爾，速度之快讓美國總統拜登以及政府團隊感到相當震驚。





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根據《美聯社》報導指出，拜登以「經驗豐富的國際關係專家」的身份成為了總統，但在這幾個月來一直淡化塔利班的崛起的情況，同時還辯稱所有美國人都厭倦了這場長達20年的戰爭。然而自美軍撤離阿富汗後局勢驟變，美國政府主要官員15日時承認，對於阿富汗安全部隊潰敗的速度感到措手不及。





美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在《CNN》政論節目《國情咨文》（State of the Union with Jake Tapper）上承認，「事情的真相是，我們現在看到了（阿富汗國家安全）部隊已經無法保衛國家，這比我們預期的要快得多。」根據白宮高級官員透露，拜登15日留在馬里蘭州大衛營（Camp David），聽取阿富汗相關的簡報，並且與國家安全團隊舉行視訊電話會議，而接下來幾天對於美國是否能夠重新掌控局勢至關重要。





根據兩名要求匿名的美國高級政府官員表示，正在討論讓拜登公開談話。目前拜登計畫待在大衛營質18日，如果決定發表公開聲明，預計他將會返回白宮。





拜登是美國第四位面臨阿富汗挑戰的總統，他堅稱不會將美國最長的戰爭交給他的繼任者。在他之前的歐巴馬以及川普也都渴望能撤離阿富汗，最終在軍事領導人的比智和其他政治問題前退縮。





拜登在1個多月前，在白宮回答提問時，淡化了阿富汗政府垮台、塔利班掌權的可能性，稱這種狀況並非不可避免，當時還堅稱「絕對不會」出現美方人員從大使館屋頂撤離的情況，更拒絕將此與越戰結束時的「西貢淪陷」相提並論。



