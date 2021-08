錯估情勢！阿富汗軍隊節節敗退　拜登團隊感到震驚

自美軍撤離阿富汗之後,極端組織塔利班(Taliban)連日攻城掠地,兩週內拿下首都喀布爾,速度之快讓美國總統拜登以及政府團隊感到相當震驚。





根據《美聯社》報導指出,拜登以「經驗豐富的國際關係專家」的身份成為了總統,但在這幾個月來一直淡化塔利班的崛起的情況,同時還辯稱所有美國人都厭倦了這場長達20年的戰爭。然而自美軍撤離阿富汗後局勢驟變,美國政府主要官員15日時承認,對於阿富汗安全部隊潰敗的速度感到措手不及。





美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在《CNN》政論節目《國情咨文》(State of the Union with Jake Tapper)上承認,「事情的真相是,我們現在看到了(阿富汗國家安全)部隊已經無法保衛國家,這比我們預期的要快得多。」根據白宮高級官員透露,拜登15日留在馬里蘭州大衛營(Camp David),聽取阿富汗相關的簡報,並且與國家安全團隊舉行視訊電話會議,而接下來幾天對於美國是否能夠重新掌控局勢至關重要。





根據兩名要求匿名的美國高級政府官員表示,正在討論讓拜登公開談話。目前拜登計畫待在大衛營質18日,如果決定發表公開聲明,預計他將會返回白宮。





拜登是美國第四位面臨阿富汗挑戰的總統,他堅稱不會將美國最長的戰爭交給他的繼任者。在他之前的歐巴馬以及川普也都渴望能撤離阿富汗,最終在軍事領導人的比智和其他政治問題前退縮。





拜登在1個多月前,在白宮回答提問時,淡化了阿富汗政府垮台、塔利班掌權的可能性,稱這種狀況並非不可避免,當時還堅稱「絕對不會」出現美方人員從大使館屋頂撤離的情況,更拒絕將此與越戰結束時的「西貢淪陷」相提並論。