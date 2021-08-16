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錯估情勢！阿富汗軍隊節節敗退　拜登團隊感到震驚

▲美國總統拜登以及政府團隊對於阿富汗軍隊節節敗退的速度感到相當震驚。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登以及政府團隊對於阿富汗軍隊節節敗退的速度感到相當震驚。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-16 15:23:21｜2021-08-16 15:44:53

自美軍撤離阿富汗之後，極端組織塔利班（Taliban）連日攻城掠地，兩週內拿下首都喀布爾，速度之快讓美國總統拜登以及政府團隊感到相當震驚。

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根據《美聯社》報導指出，拜登以「經驗豐富的國際關係專家」的身份成為了總統，但在這幾個月來一直淡化塔利班的崛起的情況，同時還辯稱所有美國人都厭倦了這場長達20年的戰爭。然而自美軍撤離阿富汗後局勢驟變，美國政府主要官員15日時承認，對於阿富汗安全部隊潰敗的速度感到措手不及。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在《CNN》政論節目《國情咨文》（State of the Union with Jake Tapper）上承認，「事情的真相是，我們現在看到了（阿富汗國家安全）部隊已經無法保衛國家，這比我們預期的要快得多。」根據白宮高級官員透露，拜登15日留在馬里蘭州大衛營（Camp David），聽取阿富汗相關的簡報，並且與國家安全團隊舉行視訊電話會議，而接下來幾天對於美國是否能夠重新掌控局勢至關重要。

根據兩名要求匿名的美國高級政府官員表示，正在討論讓拜登公開談話。目前拜登計畫待在大衛營質18日，如果決定發表公開聲明，預計他將會返回白宮。

拜登是美國第四位面臨阿富汗挑戰的總統，他堅稱不會將美國最長的戰爭交給他的繼任者。在他之前的歐巴馬以及川普也都渴望能撤離阿富汗，最終在軍事領導人的比智和其他政治問題前退縮。

拜登在1個多月前，在白宮回答提問時，淡化了阿富汗政府垮台、塔利班掌權的可能性，稱這種狀況並非不可避免，當時還堅稱「絕對不會」出現美方人員從大使館屋頂撤離的情況，更拒絕將此與越戰結束時的「西貢淪陷」相提並論。

▲塔利班奪下阿富汗數座省會並攻入首都，阿富汗政府軍（圖）無力抵抗。（圖／翻攝自ashrafghani.af
▲塔利班奪下阿富汗數座省會並攻入首都，阿富汗政府軍無力抵抗。（圖／翻攝自ashrafghani.af Facebook）

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