名家論壇》盧燕俐／台股小白的命運青紅燈

最近，我有幾個朋友心情不太好。其中一位是長榮買在220元，另一位是陽明買在200元，兩人有個共通點，就是今年初才投入股市，嫌價值型股賺太慢，看到航運股價暴衝，誤以為自己也能當「航海王」，殊不知原來搭上的是快撞到冰山的鐵達尼號。





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長榮去年股價還在個位數，年底突破30元，沒想到，今年又一路飆，七月初又衝破200元。我好奇朋友進場時點的選擇，他說，「長榮今年EPS至少賺30元，換算下來，本益比也才不過6倍，比起很多電子股20到30倍，真的很便宜耶！」





這就是問題的癥結點！我先前在很多財經節目跟其他來賓有不同想法，許多專家認為，航運股獲利節節高漲，股價的合理性要用本益比評估，而非股價淨值比，唯有用本益比，才能還航運股公道。





可是，我認為，航運股屬景氣循環類股，今年EPS大爆發，是天時、地利與人和集結成，包括：去年疫情造成的缺工、景氣復甦造成的缺櫃，以及前幾年貨櫃公司都沒有添購新船……等等。





總之，我的想法比較傳統，既然航運股的獲利爆衝是偶然，非結構性的大轉變，今年EPS能來到30元，並不表示明後年也會複製成長模式，那麼，以股價淨值比來衡量，還是比較恰當。





而長榮今年第二季的淨值是34元，撇開今年不說，過去20多年來，股淨比最高的那一年，是1996年的2.77倍，其餘年份大多落在0.8到2.1倍之間，換句話說，200元的長榮，在我心中，著實太貴！





然而，股市在瘋狂時，許多股市小白都羨慕當沖客可以月月獲利百萬、甚至千萬元，難免就會順著市場氣氛去操作，忘了保有一些該有的理性。





這波航運股大跌，也有人怪罪政策，直指當沖警示新制8月27日將上路，導致殺聲隆隆；必須說，兩者並無直接關聯性，政策只是觸媒，航運股籌碼太亂，股價早已脫離基本面，才是最大關鍵。





航運股還會再跌嗎？儘管SCFI指數續創歷史新高，來到4281點，但法人賣壓持續，未來股價跌深必有反彈機會，但提醒股市小白們，看看歷年原物料股的走勢，中鋼股價從2008年的高點54元，不到半年居然跌到19元，歷經了13年，才終於又在今年站回4字頭。





友達2007年股價也高達72元，隔年最低卻跌到17元，自2012到2019年，更常在10元附近徘徊；在在說明了景氣循環股的特性，隨著報價、供需、周期等因素，短則一到兩年，長則十年以上，才會走完一次循環，股價震幅相當劇烈。





操作這類股票，老手常秉持「公司虧錢時買進、大賺時賣出」的原則，且因現在產業波動週期越來越難捉摸，通常，持股占比不應超過總資金的兩成。偏偏股市小白們，帶著鋼盔往前衝，不懂產業特性、不會算股淨比，也不在乎配置，如今，亡羊補牢之道，就是嚴設停損，留得青山在，總比永遠從股市畢業好！











●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問





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