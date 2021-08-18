電商信用卡冒刷飆升！今年前5月增2成　9成來自海外這3處

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而疫情期間EC詐欺佔總交易比例仍持續飆高，尤其國人卡片在國外熱門EC商店的偽冒交易始終居高不下，聯卡中心分析有高達93%的EC偽冒交易是來自於國外，例如Apple（愛爾蘭）、Google（美國）、Amazon（英國）。
經統計國內發卡機構今年前5月詐欺通報金額6億2900萬元（非實際損失），較2020年同期5億1800萬元增加1億1100萬元，年增21.5%。其中屬於「非面對面交易」（EC）類詐欺通報金額約占98.5%，而前一年度同期的比例則為93.8%，數據顯示EC類的詐欺通報快速增加，並已成為通報內容的主要絕對多數，疫情期間的情況更加明顯，未來趨勢發展值得注意。
聯卡中心也提醒，依據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）2020年中「疫情下的洗錢及資恐風險」的調查發現，疫情期間的詐欺風險還出現了一些樣態值得大家關注，包括一。電子郵件及簡訊詐騙。犯罪者利用民眾對於新冠肺炎疫情的擔憂，在個人電腦或行動設備上安裝惡意軟體。在特定個案中，網路犯罪者冒充世界衛生組織(WHO)並發送電郵或簡訊通知，誘使民眾點擊惡意連結或開啟附件，隨後取得個人帳號及密碼。 各式各樣類似的釣魚攻擊案件持續被通報。其他案例亦有透過手機簡訊冒充政府誘使民眾進入假政府網站取得個人帳戶訊息或敏感的帳號及密碼。
還有就是防疫物資(如醫療物資及藥品)的偽冒案件。聯卡中心指出鑑鑒於防疫物資的大量需求，涉及醫療用品、個人防護設備和醫藥產品的線上詐騙顯著增加。在此情形下，犯罪者聲稱為提供口罩、檢驗試劑和其他產品的企業、慈善機構或國際組織之員工，要求提供信用卡資訊作為支付使用，但並未交付貨物。
另外，就是卡片測刷的頻率提高，犯罪者利用特約商店網站漏洞，運用機器人不斷進行卡片測刷，以獲取持卡人帳戶資料，這些平時都要多加注意。