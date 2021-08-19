台灣開放青少年施打莫德納！日本早已開放成效一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
初期接種率低落的日本，在近期比例大幅成長，目前已有超過50%的民眾已施打第一劑疫苗。根據《彭博社》報導，日本擺脫先前緩慢的疫苗施打狀況，若按照目前的速度，預估到9月中，將有超過一半以上的人口，已完全接種疫苗（施打完兩劑疫苗）。日本首相菅義偉在本週二（17日）表示，預計到下個月底將達到60%，希望在10月初之前完成80%的疫苗覆蓋率。
開打莫德納一個月來，除了預期中的副作用之外，並無傳出青少年出現異常的狀況。通常在年輕人之中，施打mRNA疫苗後主要的特殊副作用是心肌炎。新加坡有1名16歲青少年施打輝瑞疫苗後，幾天後心臟驟停送醫急救，萬幸的是經救援後恢復狀況良好，預計幾天後能出院。新加坡衛生部指出，這名青少年因出現急性嚴重心肌炎而導致心臟驟停，心肌炎很可能是接種疫苗產生的嚴重不良反應，從事劇烈運動及經食用保健食品、能量飲料而攝取的大量咖啡因使情況加重。另有日本女性網友在8月於社群平台曬出掉髮照片，稱打疫苗後頭皮近禿，但尚未有研究指明跟疫苗有關。
除了日本、新加坡，亞洲地區如菲律賓也開放12歲以上青少年施打。而歐美方面，根據《路透社》（Reuters）報導，法國、荷蘭、義大利、瑞士等國，相繼在5月底、6月初都開始替12歲以上青少年接種。此外，莫德納也在7月23日獲得歐盟授權，提升歐洲青少年接種率。至於美加兩國，早在5月就開始替未成年人施打疫苗。甚至有美國高中生Kelly Danielpour創建網站「VaxTeen」，在美國協助澄清疫苗疑慮，並提倡美國各州立法，讓青少年不需經家長同意，便可自行決定是否接種疫苗。目前全球開放施打年齡的最低齡國家為中國，中國政府批准科興疫苗用於3至17歲未成年人。
陳時中先前曾表示，原定計畫在開學後安排施打，若屆時BNT到貨就可以打，但如今多了另一個選擇，會以貨量來進行安排。但考量國內莫德納庫存就快見底，加上需評估保留第二劑給已接種的民眾，陳時中表示全台123.9萬名青少年現階段仍會以施打BNT為主。
另外，未來莫德納跟輝瑞可能還有機會提供給更年幼的年齡層施打，現正加緊臨床實驗中。按照目前計畫，莫德納近期會針對將近7千名6至12歲孩童進行人體測試。莫德納發言人喬丹（Ray Jordan）表示，正在跟聯邦政府積極討論擴大實驗規模，但目前還沒有確定最終數字，預計可以在2021年冬天或明年初獲得緊急授權。另一方面，美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 於在6月 8 日表示，該公司與德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 所共同研發的新冠疫苗，將針對 12 歲以下的幼童來展開大規模的臨床實驗。該臨床實驗將於美國、芬蘭、波蘭以及西班牙等國家實施，參加實驗的幼童人數最多將達到 4500 人。輝瑞藥廠推估，在今年9月時就能得到歲至11歲幼童的臨床實驗結果，並設法在當月份向當局提出緊急使用許可申請。2 至 5 歲的臨床實驗結果也會跟著出爐；估計最快在 10 月或 11 月的時候，就能拿到 6 個月至 2 歲大幼兒的臨床實驗結果。
如對亞洲系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《台灣鄰國菲律賓首現Lambda病例 本土案例從何感染？》以利了解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。