台人熱搜「6大山林景點」曝光！網瘋讚第1名：真的太美了
受到疫情影響加上夏天到來，以往旅客首選多半是海邊或山林等地，從微解封到降至二級警戒，部分森林育樂場域、林道、自然步道已逐步的開放，因此近日《Social Lab社群實驗室》就整理出了台灣民眾現在最熱搜的「6大山林景點」，許多網友更是瘋讚第一名的山林景點，直言「真的太美了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-21 09:55:46
根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「山林相關景點」，從微解封至今「民眾最想念的山林景點」的網路聲量，第六名是「太魯閣國家公園」，共513則討論；第五名則是「東眼山國家公園」，共514則討論；第四名則是「阿里山國家森林遊樂園」，共984則討論；再來第三名則是「太平山國家森林遊樂園」，共1115則討論；而聲量位居第二的「陽明山」，則是由於在東奧奪下羽球男雙金牌的王齊麟，在父親節時與爸爸帶著金牌，登上陽明山國家公園轄區內的「七星山」，而獲得不少的關注，有網友表示「大自然最能療癒煩悶的心情」、「終於又可以回歸大自然了」，也有民眾立刻走訪，提到行程「幾乎完全曬不到太陽！」，對於陽明山行程大力推薦，瀑布的清涼感正好能消去炎夏的酷熱，周末想到戶外走走的民眾不妨參考安排。
最後則是由「合歡山」討論度聲量奪冠，無論是合歡山下北港溪谷地的帖比倫瀑布，壯麗的美景引發網友讚嘆，又或是合歡山黯空公園星光滿天的照片，也讓民眾紛紛表示「想念合歡山佈滿天際的星星」、「好多星星，太美了」，而武嶺更是合歡山熱門的朝聖景點，由於地處高海拔的關係，對於溫度與高度的討論也較多，不少去過的網友貼心叮嚀「武嶺不管什麼季節去晚上都很冷」、「注意還會有高山症問題喔！最好備藥」。
《Social Lab社群實驗室》更進一步將民眾對於山林相關景點的討論進行熱詞分析，進一步歸納分類，發現民眾關注的話題焦點為「管制措施」、「行程安排」、「熱門景點」三大面向，其中不少景點在人數上有所管制或需事先預約，也提升民眾在出遊前對於「管制措施」的關注與討論；雖然目前疫情警戒已由三級降至二級，但民眾對於開放山林旅遊的觀點仍不盡相同，觀察相關討論，有網友認為「出門要全程戴口罩的話，那就不想出門了，太麻煩了」、「還是乖乖待在家比較實在，那些景點不會不見的」，表達了對於開放後旅遊的擔憂，不過也有網友表示「降二級出門限制應該就沒那麼大」、「好想趕快出門走走透透氣啊」，希望把握能走出戶外透透氣的機會。（編輯：王柏文）