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郭紋翠醫師表示，目前政府提供30歲以上婦女每年一次免費子宮頸抹片，主要是檢查子宮頸上皮細胞是否有癌病變；檢查出陰性，僅止於取樣位置的細胞未發生病變，如果擔心，可以透過自費的人類乳突病毒（HPV）篩檢，確認子宮頸的上皮細胞是否有HPV病毒存在。
郭紋翠醫師強調，很多女性害怕看到紅字報告，其實抹片檢查報告分為四級，而第二級的紅字只是代表子宮頸有發炎現象，並非癌前病變，不必恐慌，只要請醫師做檢查治療即可；但若是第四級以上就要注意，表示有輕度病變或不典型的鱗狀上皮細胞變化，應進一步以陰道鏡及HPV篩檢確認。
男性防菜花感染 九價疫苗可預防
郭紋翠醫師進一步指出，接種疫苗是讓身體產生對抗HPV的抗體，以阻擋病毒入侵、阻斷病毒感染與降低得病風險，而且目前的子宮頸癌疫苗已經能降低七成的子宮頸癌發生率，同時預防約九成的生殖器疣(菜花)，所以如果男性要預防菜花的感染，可以施打九價疫苗。
停經仍有風險 定期檢查不可少
郭紋翠醫師強調，有性經驗的婦女，尤其是早婚、子女多及多位性伴侶者，與曾有性傳染病史、HPV感染及抽菸或免疫系統缺陷者（如愛滋病患者或帶原者）都是子宮頸癌風險群；另外，停經婦女或很久沒有性生活，也有可能罹患子宮頸癌，因為感染HPV後需要10～20年才會進展為子宮頸癌，亦不能輕忽。
因此，除了接受HPV疫苗接種及定期子宮頸抹片檢查外，仍需維持全程安全性行為及正確使用保險套，才能提供完整的保護。
資料來源：健康醫療網 子宮抹片檢查出現紅字是得子宮頸癌？ 專家詳解HPV
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