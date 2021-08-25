讓二手輔具再行愛的循環 台南38處關懷據點皆可就近借用

台南市政府社會局今(25)日上午9時辦理「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗儀式，由市長黃偉哲代表市府頒贈聘書及「二手輔具資源站」關東旗給參與計畫的38處社區照顧關懷據點代表。該計畫鼓勵市民將不再使用之輔具交由清潔隊回收或由輔具中心回收維修消毒，再配送至資源站供有需求者就近選用，藉輔具的環保再生達成善與愛的循環。





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黃偉哲表示，每年申請輔具補助之經費平均約1億1千多萬元，如有二手輔具替代，將可節省大量經費。民眾透過二手輔具資源站，可讓已被閒置的輔具新生命，也讓有需要的市民朋友都可以就近、快速、無負擔地獲得輔具的協助。他再次感謝南市37區內的38個社區照顧關懷據點，願意提供場地、人力幫助市府執行這項計畫，也竭誠鼓勵更多據點加入，讓布點更為綿密，對民眾更加便利。





▲二手輔具再利用對於急需輔具的民眾，無疑能發揮到最大效用（圖／記者林怡孜攝，2021,08,25）

台南市目前設有3處輔具資源中心及5處據點，分別為市府無障礙之家的永華輔具中心、佳里工業區管理中心的佳里輔具中心，及官田老人養護中心的官田輔具中心。委託由華仁基金會、伊甸基金會提供包含各類輔具免費評估、輔具相關問題諮詢、輔具維修租借與二手輔具回收媒合等服務。過去每年服務約4萬8千人次，其中二手輔具服務部份，109年回收2,204件及媒合595件次。本計劃民眾可將不再用的輔具交由清潔隊資源回收車或輔具資源中心，由志工加以清潔、消毒、維修後，再提供需要的民眾申請使用，以節省民眾支出及達資源回收再利用的環保概念。另將提供簡易輔具如助行器、輪椅就近置放各關懷據點及輔具資源站，供里內居民臨時需要之借用，當民眾因故需臨時、短期使用時，可就近借用，不用負擔任何費用，民眾亦可下載社會局社福地圖APP，查詢各站點現有的輔具項目。今日活動市議員穎艾達利、林美燕、沈震東、李啟維均到場關切。



