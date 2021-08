▲ 保時捷 2022 年式 Taycan：更繽紛、更智慧、續航力更強

我是廣告 請繼續往下閱讀

技術革新進化:續航里程再提升





2022 年式 Taycan 不會額外進行獨立認證,因此 WLTP 數據上並不會有所調整。但憑藉著全面強化的技術,新版本的續航力在日常駕駛上已顯著提高。藉由大範圍運用進步技術得以獲得如此成長,全時四輪驅動車型在 Normal 以及 Range 模式下駕駛時,前軸電動馬達負載範圍內幾乎已能達成完全分離與斷電。此外,當車輛在滑行或靜止狀態時,動能並不會傳遞到前後軸,這樣的巡航滑行功能(electric freewheel function)可以成功減少阻力造成的動力流失。只有在駕駛需要更高動力或改變駕駛模式時,電動馬達可以瞬間再次啟動。





熱能管理及充電功能亦得到了進一步的優化。搭配電池快充管理系統(Turbo Charging Planner),高壓電池現在能比從前承受略高的溫度,代表著電池能更快進入快充階段,也能持續快充狀態更久。此外,來自電子零件的廢熱也更大幅度地被使用於電池溫度調節上。





Android Auto 整合至保時捷通訊管理系統(PCM)





Taycan自發表以來,便已搭載了第六代保時捷通訊管理系統(PCM)。純電跑車Taycan為互聯性的先驅,一開始便支援Apple Music與Apple Podcast。現在Android Auto應用程式整合進保時捷通訊管理系統(PCM)中,而在iPhone使用者可使用Apple CarPlay。Taycan現在能搭配內建Google Android操作系統的智慧型手機使用,幾個特定的手機功能以及智慧型手機應用程式,在不影響駕駛安全的情況下,皆能藉由第六代保時捷通訊管理系統(PCM)或是Google Assistant的語音指令進行操控。





Voice Pilot語音助理如今也能更順暢無礙地接收不同語言的指令。運算速度更敏捷的衛星導航系統則主要用於線上搜尋興趣點(POI),即時顯示亦更為清晰。





創新曲面螢幕的介面配置與操作方面也有所提升:媒體操作介面主頁上的左側圖標現在從三個增加為五個,並能獨立移動圖標位置。





另類經典色彩捲土重來:更加個性化車色選擇





保時捷在90年代為其車款推出了許多色彩繽紛的車色塗裝,這些非主流車色在品牌忠實粉絲之間引領一陣狂潮,現今在經典車型上尤其受到歡迎,例如964世代。這些吸睛的顏色正式捲土重來。作為Porsche Exclusive Manufaktur 持續發展的個性化服務其中一環,除了 17 種標準車色之外,Taycan 現在亦提供 Paint to Sample 和 Paint to Sample Plus車色選擇服務。 目前,Paint to Sample讓車主能夠選擇 65 種全新車色,包括了保時捷品牌的特色車色:金屬月光藍(Moonlight Blue Metallic)、迷幻綠(Acid Green)、星璃桃(Rubystar)、海岸蔚藍(Riviera Blue)以及金屬迷幻紫(Viola Metallic)。 Paint to Sample Plus則提供了近乎絕對自由的顏色選項,甚至能讓車主們將Taycan 與他們喜愛的配件相互搭配。





充飽電輕鬆上路:台灣保時捷充電服務





台灣保時捷充電服務遍及全台,讓所有保時捷電動車主們皆能輕鬆便捷地在旅途中替 Taycan 充電。而每位 Taycan 車主都會獲得 2 年免費 Turbo Charging 充電服務。





充電服務上的另一亮點是保時捷目的地充電站。藉此獨家服務,車主們可以在城市熱門區域替他們的電動或插電式混合動力保時捷車款免費充電。目前 29 處目的地充電站總計 60 支充電裝置亦已完成建置,地點涵蓋飯店、餐廳、購物中心、運動俱樂部等等,充電網路亦持續全面擴展。此外,保時捷充電服務中的所有充電操作皆達碳中和。





純電跑車 Taycan 全球熱銷不斷





Taycan 在過去幾個月的銷售成績非常亮眼。僅僅是 2021 年上半年全球就成功交付了約 20,000 部,年初至今的銷量已幾近於 2020 年的全年銷售總數,該車系最新成員的銷量與保時捷經典跑車 911 銷量旗鼓相當。