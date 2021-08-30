【MotoGP戰報：英國站】Quartararo穩穩奪冠拉大積分差，A. Espargaro替Aprilia奪GP級別首座頒獎台

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上站被Yamaha禁賽的Vinales，賽前Yamaha已宣布終止雙方合約，而Vinales也確定已轉至Aprilia，而擔任Aprilia測試車手的Dovizioso則去Yamaha衛星車隊，於Misano站與Rossi一同出賽，至於Morbidelli就升至廠隊和Quartararo搭擋。
回到英國站，取得竿位的P. Espargaro成功守住第一位置，Quartararo順利升到第2，而兄弟檔A. Espargaro則來到第4，並很快的就挺進第2行成兄弟廝殺局面，而原有不錯起跑的Marquez，則在第一圈轉倒並把Martin一併帶出場提前退賽。
Espargaro兄弟檔領先局面並未維持太久Quartararo於第五圈就將其超越，甚至之後還逐漸拉大與後方車手距離。在此之後Espargaro兄弟檔廝殺情況逐步被破壞，P. Espargaro排名也開始下滑，而前幾站狀態與運氣不佳的Rins於本站一掃壞運在比賽中段成功來到第2位置，在此之後車手彼此間並無太過激烈競爭，直到最後一圈A. Espargaro遭到Miller攻擊並被超越，但很快於下個彎就將位置要回，最後以三名成績衝線，也替Aprilia於GP級別奪下首座頒獎台。而Rossi雖從第8起跑，為已為有機會拿第200座頒獎台，但起跑之後排名就不斷下滑，最終以第18名完賽。
目前積分排名分別為Quartararo（206分）、Mir（141分）、Zarco（137分）、Bagnaia（136分）、Miller（118分）。