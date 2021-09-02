氣候變遷致天災暴增　半世紀來平均每日奪逾百命

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報告調查了這段期間發生過的1萬1000餘次災難，包括衣索比亞1983年大旱災與2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）在內等大災難。前者是最致命的單一事件，共造成30萬人喪生；後者則是代價最高昂的災難，帶來超過1636億美元損失。
WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中指出：「天氣、氣候與降水極端事件的數量正在增加，而且因為氣候變遷，在世界許多地方都會日益頻繁與嚴峻。」
WMO發現，過去半世紀以來，與極端天氣、氣候與降水有關的災難平均每天都會發生，一天可造成115人喪生以及2.02億美元損失。其中超過91%的死亡人數都是在發展中國家。
報告發現，這段期間內，旱災是奪取人類性命的最大元凶，剝奪約65萬人性命；風暴造成超過57萬7000人命喪黃泉。與此同時，洪災導致近5萬9000人喪生；極端氣溫則導致將近5萬6000人喪命。
不過比較正面的是，在災害損失與頻率激增的同時，每年的死亡人數卻也從1970年代的超過5萬人，降至2010年代的約1萬8000人，顯示更良好的計畫有所回報。
塔拉斯說：「複合性災害預警系統的改善，大幅減少死亡率。」然而，WMO 193個成員國中，只有半數有預警系統。
WMO希望這份提供每個區域詳細剖析的報告，能被用來協助政府發展進一步保護人民的政策。
但這份報告也警告各國的天氣與水文觀察網絡存在「嚴重差距」，特別是在非洲、部分拉丁美洲，以及太平洋及加勒比海島國，使得預警系統準確性大打折扣。（譯者：曾婷瑄/核稿：楊昭彥）1100901