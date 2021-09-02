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四種疫苗怎麼選？中央依照年齡分　專家看法大不同

▲疫苗4廠牌疫苗究竟該如何施打？《NOWnews今日新聞》採訪專家學者意見，解釋最適切疫苗與其族群。圖為BNT疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫苗4廠牌疫苗究竟該如何施打？《NOWnews今日新聞》採訪專家學者意見，解釋最適切疫苗與其族群。圖為BNT疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-02 16:00:00

隨著BNT疫苗到貨，我國目前有4種廠牌的疫苗可供民眾接種，但因為青少年族群目前只能接種BNT疫苗，因此指揮中心公告，今（2）日抵台的BNT將優先開放18歲以下的青年族群，不過既然疫苗針對不同族群有所限制，那麼我國4廠牌疫苗究竟該如何分配？《NOWnews今日新聞》採訪專家學者意見，解釋最適切疫苗與其族群。

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貨量93.2萬劑的BNT疫苗在今日清晨抵台，而目前也僅有BNT核准施打年齡最為廣泛，凡12歲以上的民眾都可施打，因此，指揮中心指揮官陳時中維持其以擴大第一劑疫苗覆蓋率為目標的態度，首先針對12到17歲的民眾造冊接種，其餘優先提供預約尚未接種過疫苗18到22歲民眾前往1922平台意願登記。

針對4種疫苗的最適合族群與其禁忌病史，全國防疫學會理事長王任賢認為，這不是一個複雜的問題。他指出，其實所有的疫苗都適合所有的人施打，「唯一要避免的只有過敏反應！」例如，建議有血栓病史的民眾應避免接種AZ疫苗，引發血栓就是過敏反應的一種，而針對各種疫苗為何有不同的年齡限制？王任賢進一步解釋，「BNT的研究資料比較完整，下至12歲的兒童也可以（接種）。」

不過，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究何美鄉抱持不同觀點，她強調：「如果我有青少年時期的孫子的話，我會要他不要去打BNT疫苗。」

何美鄉說明，這是以風險管理為考量的選擇，基本上目前所有的疫苗都可以預防重症，但疫苗的變數非常大，甚至只要幾個月，就會觀測到原先無法想像的結果。她舉例，根據英國的國家統計署的公開資訊，該單位針對接種完兩劑疫苗，且超過14天的民眾長期追蹤保護力變化，結果發現，BNT疫苗在3個月後，保護力從9成掉至7成，而原先保護力僅有7成的AZ疫苗，在3個月後只下降至6成。

「過去也有過上市的疫苗，在幾年的追蹤下才發現問題，後來下架，這也是為什麼通常食藥署審查的時間都要超過一年，因為真的只有時間才能證明。」何美鄉說，新冠肺炎疫苗研發至開始施打到目前有只有幾個月的時間，誰都沒辦法對疫苗掛保證，「不過蛋白質疫苗歸類中的次蛋白質疫苗絕對是老少咸宜，過去幾十年的技術，相較於mRNA疫苗，風險較低。」

何強調，提高年長者等高風險群族的接種率，降低重症發生，才是第一優先，而不是讓重症風險低的年輕人接種，建議指揮中心在風險管理上要重新思考。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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