四種疫苗怎麼選？中央依照年齡分　專家看法大不同

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針對4種疫苗的最適合族群與其禁忌病史，全國防疫學會理事長王任賢認為，這不是一個複雜的問題。他指出，其實所有的疫苗都適合所有的人施打，「唯一要避免的只有過敏反應！」例如，建議有血栓病史的民眾應避免接種AZ疫苗，引發血栓就是過敏反應的一種，而針對各種疫苗為何有不同的年齡限制？王任賢進一步解釋，「BNT的研究資料比較完整，下至12歲的兒童也可以（接種）。」
不過，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究何美鄉抱持不同觀點，她強調：「如果我有青少年時期的孫子的話，我會要他不要去打BNT疫苗。」
何美鄉說明，這是以風險管理為考量的選擇，基本上目前所有的疫苗都可以預防重症，但疫苗的變數非常大，甚至只要幾個月，就會觀測到原先無法想像的結果。她舉例，根據英國的國家統計署的公開資訊，該單位針對接種完兩劑疫苗，且超過14天的民眾長期追蹤保護力變化，結果發現，BNT疫苗在3個月後，保護力從9成掉至7成，而原先保護力僅有7成的AZ疫苗，在3個月後只下降至6成。
「過去也有過上市的疫苗，在幾年的追蹤下才發現問題，後來下架，這也是為什麼通常食藥署審查的時間都要超過一年，因為真的只有時間才能證明。」何美鄉說，新冠肺炎疫苗研發至開始施打到目前有只有幾個月的時間，誰都沒辦法對疫苗掛保證，「不過蛋白質疫苗歸類中的次蛋白質疫苗絕對是老少咸宜，過去幾十年的技術，相較於mRNA疫苗，風險較低。」
何強調，提高年長者等高風險群族的接種率，降低重症發生，才是第一優先，而不是讓重症風險低的年輕人接種，建議指揮中心在風險管理上要重新思考。
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