【試駕】GR Yaris不是我的菜，但我愛！！

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不是菜
與多數車媒車評不甚相同，本人對於那種複合機能的車通常不帶任何特殊情感，所以大家追捧GR Yaris，認為是21世紀彎道征服者難能可貴的救贖，試駕前，我卻覺充其量不過是將小掀背與大性能Crossover，其他品牌早在4、50年前便玩得不亦樂乎，如今何足眉飛色舞？
事實上，即便概念最為接近像是Renault 5 Turbo或Clio V6如此羽量級頂級掠食者，經典無庸置疑，論及歷史定位或里程碑卻總還差上那麼一截，應該說，這更像是車廠一群厲害男生暇時玩出來的半成品，或許成本、或許資源、或許時間難免折衷，所以距離完美或是史詩什麼的，自是不比利曼場上那群大人物，甚且追趕專為速度而生的中置玩具們也勢必氣喘吁吁。
但我愛
但是，凡事都看這句但是，時序走到21世紀又過20年，很多物事突飛猛進到令人歎為觀止，然而許多行為，特別是攸關商業利益者，往往反倒謹慎保守到呵欠連連，君不見當前全球頂尖車輛競技賽事，那些喊水會結凍的巨型汽車集團誰參與起來不像小貓探水，肉蹼都還沒濕就趕忙腳腳收回，這時刻來了個東亞霸主宣告參戰WRC，而且還徹頭徹尾重新打造出這款連他老媽都不認得的Yaris出來，別說那群只想賺錢卻還是沒Toyota會賺的同胞了，就算遠在歐陸已稱霸百年總裝得道貌岸然的對手們，也正被股東與會計師掐脖子逼著想還有什麼SUV可以賣。
於是乎，這輛擁有三門車體、寬體輪拱、混搭底盤、暴力增壓以及四輪驅動的GR Yaris，突然間就這麼珍貴了起來，甚且超越那些珠光寶氣的名門超跑，千萬記住，這可不是換換空力套件加大胎圈貼上銘牌就拿出來騙飯的特式版，而是為滿足WRC選手權而量產的廠車道路版，我們總說行銷就是賣故事，做足前置作業只為激起你的儀式感，這麼一來GR Yaris根本直接帶你重返8、90年代，對，就是那個還沒整型韓團、Dio改甘蔗管，嘴饞只能自己下樓買的美好時代。
樂開懷
所以你說暴力鴨，坦白講停在眼前根本難與國產Yaris做出聯想，風馬牛不相干的程度，大概就像Anne Hathaway與飛天小女警那樣，三門而來的簡潔俐落模樣，搭配賁張輪拱與18吋鍛造圈，再加上碩大進氣壩與車尾分流器，我差點都要用性感來形容了。
然後坐進車內，確實，坐著點偏高一開始稍微令人困惑，但想到這是不折不扣的Rally Car，視野的掌握比起低重心的安定感顯然來得更重要，比較困擾我的反倒在三個腳踏板的相對位置上，首先離合器踏板高度略低，造成要不踮著左腳尖才能離合器到底，要不就煞車油門踏板距離右腳太近。其次，傳統手排車想開快的跟趾動作對於腳小如我者亦不易做到，若換上窄板賽車鞋更難如登天，不過這車的供油電腦可聰明的，退檔需要補油絕對傳便便等你，真要快倒也不用拼命練著彆腳的跟趾，又一次的，人再度被電腦所擊敗。
然後放開離合器踩盡油門出去，1.3噸的車重，配上261ps與36.7kg-m的輸出，差不多就是你所能想像的那種加速感，快，但不是那種頭皮發麻的瘋狂，從起步到中速域皆然，並不因1.6升的小三缸帶來任何遲緩，六個可任意手動選擇的檔位分布甜蜜，不管在市區或是山路都能樂得盡興又開得輕鬆，而且完全覺得一切都在控制之中，無需電子系統羈絆，便能開得樂趣橫生而又不致背負沈重心理負擔。
當然彎中動態更是GR Yaris的重頭戲，一樣很Rally Car的懸吊行程與車身重心，卻不會讓人有絲毫畏懼與擔心，簡直開外掛的GR-FOUR四輪驅動系統，不僅可隨模式自由調整前後輸出比例，幾乎任何狀態下保你黏住柏油路不推不甩，同時也不會讓人感到無聊呆板，而時時帶來讓你想將車拋入彎中的欲望，開過GR Yaris，200萬元級別以下快要沒車得以燃起你的駕馭魂，而這，竟是由一輛Toyota為你達成。
所以愛上GR Yaris，大抵就是這般天與地反差感，小車：大樂趣；Toyota：駕馭魂；179萬元：純Fun Car。這在十年前說給我聽都會笑你別酣眠，但在2021年台灣車壇卻紮紮實實呈現，當然，當天同行的專業試車手(是真的專業，車廠內建測試工程師的那種專業)提及在震動抑制與噪音隔絕的部分，GR Yaris並未展現當代新車的水準，不過我卻以為這樣的不完美，反倒可能是豐田社長設計用來催化你腎上腺素的小心機，就像90年代那台你最愛的鋼砲，直接、不矯飾，縱然不是最快，至今卻依然令人魂縈夢牽。
並且，極有可能錯過不再。