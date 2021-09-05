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94歲老翁日前不慎在浴室滑倒，緊急送醫後，經檢查發現老翁左側背後肋骨有四處斷裂，若採保守治療，恐因持續疼痛影響生活品質，因此經與家屬討論決定施行肋骨骨板手術固定，順利改善老翁疼痛，住院一週後已出院，恢復日常生活。吳政元醫師說明，因老翁肋骨骨折狀況嚴重，且位置都在背部，止痛藥也難以改善，加上身體狀況經評估可接受麻醉與手術，因此採用肋骨專用鈦合金骨板固定手術，固定肋骨骨折部位。
肋骨骨板手術固定術 有助降低肺炎等併發症
吳政元醫師提及，肋骨專用鈦合金骨板是近幾年發展出來符合肋骨曲度的專用骨材，且同時能使用胸腔內視鏡處理氣、血胸問題，不僅能大幅降低病人疼痛及相關肺炎、呼吸衰竭等併發症，也能幫助患者及早脫離呼吸器提早下床活動，縮短住院天數，及早恢復以往生活品質。
預防勝於治療 協助改裝長輩浴室確保安全
肋骨骨折疼痛難耐，尤其若骨折部位碎裂、移位，容易合併氣胸、血胸等問題，若為多根肋骨骨折造成「連枷胸」，也可能因胸廓不穩定導致呼吸困難、缺氧、呼吸衰竭等症狀，甚至需要插管治療。吳政元主任強調，預防勝於治療，尤其長輩最常於浴室滑倒，造成肋骨骨折，嚴重併發症導致死亡，因此有長輩的家庭可以尋求長照專門機構協助改裝浴室，以預防危險發生。
資料來源：健康醫療網 94歲翁跌倒導致肋骨骨折 肋骨骨板手術固定治療恢復日常
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