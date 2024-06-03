黃牛臉綠了！台北寶可夢中心「大器晚成快龍」狂補貨：多到堆成山
轉賣黃牛緊張囉！台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）自6月1日起，推出「大器晚成」快龍＆迷你龍絨毛玩偶，消息曝光後，當天立刻出現大批夜排人潮，黃牛與「阿嬤軍團」也盯上商機。不過今（3）日傳出，寶可夢中心再度補貨快龍玩偶，讓黃牛價大崩跌，許多玩家也大讚：「別讓黃牛得逞！」
記者潘毅／綜合報導
台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）6月1日起，推出「大器晚成」快龍＆迷你龍絨毛玩偶，台灣代表寶可夢快龍懷中抱著尚未進化的迷你龍，售價950元，超萌模樣瞬間引爆社群關注，開賣前夕的5月31日晚上，也不意外的出現「阿嬤軍團」以及黃牛的身影。
快龍玩偶開賣當天，每位客人限購一個，但店內玩偶仍被一掃而空，撲空玩家相當失落，還有民眾目睹店外出現阿嬤喊價2500元要轉賣。不過當時店家就貼出公告，表示玩偶「預計會再到貨」，更有店員出面對撲空者喊話：「敬請期待，我們是會再補貨的喔」。
到了今（3）日台北寶可夢中心又傳來捷報，店內快龍玩偶再度被補滿，甚至還能堆成小山，許多客人到現場甚至不用排隊就成功買回家，大批玩家也大讚「備貨充足不給黃牛賺一筆，讚」、「這數量太讚了，夜排超不划算，黃牛也直接崩盤」、「第一天買到的黃牛臉綠了」、「阿嬤的2500元快龍可以帶回家給孫子了，我們中心裡面買就好」。