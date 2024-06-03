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2024股東紀念品「中鋼輸了」！台泥、聯電最搶手　Top 5排行出爐

▲股東會紀念品成為股民一年一度的小確幸，今年以「台泥、聯電、中鋼」紀念品最熱門。圖為中鋼公司112年股東會紀念品索取人潮。（圖／NOWnews資料照）
▲股東會紀念品成為股民一年一度的小確幸，今年以「台泥、聯電、中鋼」紀念品最熱門。圖為中鋼公司112年股東會紀念品索取人潮。（圖／NOWnews資料照）

記者黃韻文／綜合報導

股東會旺季到來，回饋股民的股東會「紀念品」每次都成熱門焦點。Yahoo奇摩拍賣觀察發現，近期「股東會紀念品」關鍵字熱搜成長近1.5倍，而前5大熱門紀念品，依序是台泥、聯電、中鋼、台新金、開發金，其中冠軍「台泥」已連3年霸榜，股民們對於一年一度的小確幸相當關注。

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股東會紀念品熱潮推動轉賣商機，Yahoo奇摩拍賣成立「股東會紀念品專區」，發現5月起流量就狂增20倍，業績也翻倍漲。綜觀股東會紀念品熱搜榜，以環保永續題材最夯。台泥推出的「麥秸稈環保餐具組」，採用環保材質製成，方便攜帶又實用，穩座人氣冠軍寶座。

▲台泥的紀念品「麥秸稈環保餐具組」是人氣王。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）
▲台泥的紀念品「麥秸稈環保餐具組」是人氣王。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）
第2名則是聯電推出的「咖波聯名限定永續隨行杯」，實體貓貓蟲杯蓋造型可愛又吸睛，還有限量隱藏版奶茶色隨行杯，結合咖波家族人氣角色「奶泡貓」，給股民一個大驚喜，在網路上引起熱烈討論。

▲原本聯電的股東紀念品是三種深淺不同的藍色咖波隨行杯，結果有股民開出隱藏版，羨煞不少人。（圖/PTT）
▲原本聯電的股東紀念品是3種深淺不同的藍色咖波隨行杯，有股民開出圖右的隱藏版，羨煞不少人。（圖／取自批踢踢）
第3名是中鋼的「不鏽鋼砧板組」，兼具料理生鮮、蔬果、瀝水3種功能。緊追在後是台新金的「方型密封易撥罐」，便於保鮮儲物，也讓婆媽趨之若鶩。

▲台新金股東會紀念品出爐，今（2024）年送的是居家實用性相當高的「方形密封易撥罐」。（圖／台新金提供）
▲台新金股東會紀念品送的是「方形密封易撥罐」。（圖／台新金提供）
第5名開發金祭出多功能用途的「野餐墊」，攤平之後可成為大面積地墊，收摺還可化身手提保冷袋，正中主婦喜好。此外，從網友購買行為也發現，王品餐券、7-ELEVEN商品卡等紀念品因可直接變現，也在熱銷行列。

▲85萬股東看過來！開發金控今年股東會紀念品「野餐墊」亮相了，領取方式也已公布。（圖／讀者提供）
▲開發金控股東會紀念品「野餐墊」。（圖／讀者提供）
🟡Yahoo奇摩拍賣「股東會紀念品」熱門搜尋排行

第1名：台泥｜麥秸稈環保餐具組

第2名：聯電｜咖波貓隨行杯

第3名：中鋼｜抗菌多功能不銹鋼砧板組

第4名：台新金｜方形密封易撥罐

第5名：開發金｜戶外野餐墊

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