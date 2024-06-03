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本周咖啡優惠！7-11美式20元、拿鐵30元　星巴克買一送一爽喝整周

▲本周咖啡優惠一篇看懂，7-11祭出端午節咖啡優惠，線上寄杯有買6送3；星巴克買一送一就剩這周，一路喝到端午節6月10日。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠一篇看懂，7-11祭出端午節咖啡優惠，線上寄杯有買6送3；星巴克買一送一就剩這周，一路喝到端午節6月10日。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

受到鋒面影響，周二起全台連6天下雨，各地不定時局部短暫雨，上班族在雨中通勤，最需要打氣咖啡。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（6月3日至6月8日），7-11開跑端午節活動，換算下來，特大杯美式33元，線上寄杯還有買6送3；全家周一限定單品咖啡第2杯9元，且可線上寄杯；星巴克買一送一爽喝整周到6月10日，本篇精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜5月29日至6月4日
身份證有「冠、軍」任一字，至全台21家指定門市（不可思議咖啡），免費喝一杯中杯冠軍美式，每日每店限量10杯。

🔎21間不可思議咖啡門市地圖查詢（點此連結）

▲7-11「!+ CAFE RESERVE不可思議咖啡」於5月29日至6月25日推出冠軍升級免費喝。（圖／7-11提供）
▲「!+ CAFE RESERVE不可思議咖啡」即日起至6月25日，冠軍咖啡中杯免費升級大杯。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月29日至7月9日，買指定漢堡／菠蘿系列可加購
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵30元，5.5折（原價55元）

▲7-11指定堡類／菠蘿加20元享有大杯美式。（圖／7-11提供）
▲買指定堡類／菠蘿，可用20元加購大杯美式、30元加購大杯拿鐵。（圖／業者提供）
📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）

📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出端午放縱一夏活動。（圖／7-11提供）
▲7-11祭出端午節咖啡優惠，線上寄杯有買6送3。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍APP｜限6月3日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折

▲經典冰磚拿鐵新品開賣，大杯特價只要59元。（圖／全家提供）
▲全家開賣新品「經典冰磚拿鐵」，大杯特價59元。（圖／業者提供）
🟡星巴克
即日起至6月8日開跑「SUMMER PARADISE 夏日數位體驗」，玩遊戲可獲得優惠券，天天爽喝買一送一。兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。

📍SUMMER PARADISE🎐夏日數位體驗（點此連結）

▲登入玩遊戲就能獲得優惠券，天天爽喝星巴克買一送一。（圖／翻攝畫面）
▲登入玩遊戲就能獲得優惠券，天天爽喝星巴克買一送一。（圖／翻攝畫面）

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