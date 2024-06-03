本周咖啡優惠！7-11美式20元、拿鐵30元　星巴克買一送一爽喝整周

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📍門市｜5月29日至6月4日
身份證有「冠、軍」任一字，至全台21家指定門市（不可思議咖啡），免費喝一杯中杯冠軍美式，每日每店限量10杯。
🔎21間不可思議咖啡門市地圖查詢（點此連結）
📍門市｜5月29日至7月9日，買指定漢堡／菠蘿系列可加購
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵30元，5.5折（原價55元）
📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶
🟡全家便利商店
📍APP｜限6月3日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折
🟡星巴克
即日起至6月8日開跑「SUMMER PARADISE 夏日數位體驗」，玩遊戲可獲得優惠券，天天爽喝買一送一。兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。
📍SUMMER PARADISE🎐夏日數位體驗（點此連結）