湖北巨型關公像拆除　網友：現代版大意失荊州

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央視焦點訪談欄目曾報導，僅建造該雕像當地就花費人民幣1.729億元（約新台幣7.4億元），之後的關公雕像搬移工程預估花費1.55億元。
這座關公像包含底座的高度達57.3公尺，重達1200多噸，當年開工時被譽為「荊州旅遊的新地標」。但落成以來，不僅沒有吸引到遊客，關公像之後被指沒通過消防驗收，底座甚至出現沉降現象，邊緣也開始龜裂。
去年10月，雕像被認定違反「荊州歷史文化名城保護規畫」，破壞古城風貌和歷史。
拆除後的關公像將搬至荊州區點將台上安放，據稱關公曾在當地閱兵點將、操練軍士，旁邊的拍馬山更是他北伐前拍馬演練的場地。
由於「事發地」在荊州，許多中國網友紛紛拿來此事做文章。有網友說：「建這個是侮辱關羽，常識典故都表明，關羽的一生最大的敗績就發生在荊州」，也有人調侃當地政府「連累關公在2000年後再被砍頭一次」。
中國紀檢監察報則刊文表示，這起「荊州關公」事件教訓深刻，雖然「黨中央三令五申，嚴禁搞形象工程、面子工程」，但現實中，仍有一些地方為了追求政績，不切實際，甚至違紀違法。
文章說，「3億多元的代價，必須警鐘長鳴。各地黨員領導幹部都應從這起事件中汲取教訓，舉一反三，把自己的崗位和職責擺進去。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100906