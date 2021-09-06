松柏漁港吸引衝浪客　議員：做好漁民溝通及發展

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施志昌表示，台中市海岸全長41公里，但是真正在做水上活動的地點卻非常少，不管是戲水或是衝浪。中市府都市發展局去年開始有在做「臺中市海岸地區整體規劃委託案」目前已經到期末報告的階段，這份委託案就是針對台中市的海岸做整體規劃，希望能透過海岸的資源發展台中的海線觀光。
施志昌指出，雖然台中有大安濱海樂園並劃設一般戲水與衝浪及風箏衝浪的區域，但水質不穩定民眾無法下水，另外衝浪的部分，很多衝浪客就有在反應，大安濱海樂園因為漲退潮明顯，加上浪其實不太適合衝浪，因此很多衝浪客都轉移到松柏漁港。
施志昌表示，但問題是松柏漁港因為定位還是在一般漁港，漁民漁船要出港時就會造成漁民與衝浪客的衝突，再加上松柏漁港並非風景休憩區，並沒有做遊憩規劃，所以相關的設施如盥洗設施、救生員的配置、休憩周邊設備如帳篷、桌椅的租借等等都沒有，過去也因為沒有設置救生員，缺乏安全設備，因此發生了一些意外。
他指出，松柏漁港的多功能漁獲中心目前也因無人接手經營而停擺，整體松柏漁港的發展也陷入困境。即使如此，松柏漁港雖然主管機關是農業局，但卻無法管理衝浪之事。衝浪客依舊在潛藏危險的環境衝浪，與地方發生衝突之事也無法解決。
施志昌提醒，松柏漁港雖已具人流具有發展潛力，但必須做好在地溝通，並投入相對應的資源讓地方看到機會，這可以參考新北金山中角灣的國際衝浪基地，也來建立中台灣的衝浪基地。結合海線許多自行車道，加上松柏漁港也可以發展海釣等等活動，其實海線本來就有許多活動很值得發展，但需要一個發展的核心動能，松柏漁港如今因為衝浪吸引了年輕人來，觀旅局應該把握此契機，在串連回大安濱海樂園，讓地方能更順利發展起來。
觀旅局表示，大甲區松柏漁港北堤外周邊海域，是農委會漁業署於101年10月12日公告為台中區漁會專用漁業權的範圍，觀旅局在106年10月邀請當地議員、里長及相關單位研議是否公告該海域開放水域遊憩活動，台中漁會、當地漁民均表示反對開放水域遊憩活動。因此此海域是否開放衝浪，觀旅局將再了解漁民意見，如無反對，中對此海域條件及適合的水域遊憩活動項目研議可行性。