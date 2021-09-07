新北幼兒園群聚！黃立民：看CT值沒用、至少觀察一個月

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黃立民指出，目前推斷可能性包含，教師傳染給小朋友，或小朋友帶進幼兒園，傳染給老師、同學。而對於新北超前擴大實施停課措施，是合理的作為，「因為如果家裡有兩個小孩就讀不同的學校，那麼兩校都停課是有效的防疫手段。」
黃立民表示，目前此波疫情要觀察兩個潛伏期，至少一個月，因此必須學會與病毒共存，沒有必要因為社區有人染疫，就好像天下大亂，再怎麼防範，疫情都有可趁之機，只要沒有重症、死亡，就沒有關係。
不過黃也提醒，如果基因定序是英國變異株就很好想像，是台灣社區感染的延續，「但如果是Delta就比較頭痛，代表已經在我們眼皮下悄悄入侵。」
目前台灣新冠疫苗覆蓋率有待加強，12歲以下兒童也不在疫苗施打年齡範圍內，讓許多家長更加憂心，因此黃立民表示，兒童在三級警戒處於低病毒或細菌環境，可能造成「免疫負債」，未來傳染疾病大流行可能性就越大為了對兒童形成包覆性保護，降低感染機會，呼籲家長不論是否已經接受新冠疫苗，除6個月以下的嬰兒，全家都應施打流感疫苗，對於抵抗新冠肺炎疫情也相當有幫助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。