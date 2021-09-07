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新北幼兒園群聚！黃立民：看CT值沒用、至少觀察一個月

▲台大兒童醫院院長黃立民表示，只憑感染幼兒的CT值高低是無法判斷感染時長的，一定要針對家長進行全面採檢。（圖／記者葉政勳攝,2021.09.07）
▲台大兒童醫院院長黃立民表示，只憑感染幼兒的CT值高低是無法判斷感染時長的，一定要針對家長進行全面採檢。（圖／記者葉政勳攝,2021.09.07）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-07 11:42:37｜2021-09-07 12:27:02

新北市幼兒園爆發群聚感染，且感染源目前未知，台大兒童醫院院長黃立民今（7）日出席李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會記者會時受訪表示，幼兒確診後的症狀雖然較輕微，也不易發展為重症，不過也會成為傳播者，因此幼兒的防疫工作也不可不慎。黃立民也強調，只憑CT值高低是無法判斷幼兒感染時長的，一定要針對家長進行全面採檢，才能掌握感染源。

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黃立民表示，目前幼兒園的感染源還未知，不過如果單就CT值高低無法評判幼兒感染時間長短，「因為幼兒體內受體較少，病毒本身就難以繁殖，只要感染新冠，CT值一定高」，建議應該從幼兒周圍的人下手，包含家長等，儘速且擴大進行採檢，才能較快確定感染源，進一步控制疫情。

黃立民指出，目前推斷可能性包含，教師傳染給小朋友，或小朋友帶進幼兒園，傳染給老師、同學。而對於新北超前擴大實施停課措施，是合理的作為，「因為如果家裡有兩個小孩就讀不同的學校，那麼兩校都停課是有效的防疫手段。」

黃立民表示，目前此波疫情要觀察兩個潛伏期，至少一個月，因此必須學會與病毒共存，沒有必要因為社區有人染疫，就好像天下大亂，再怎麼防範，疫情都有可趁之機，只要沒有重症、死亡，就沒有關係。

不過黃也提醒，如果基因定序是英國變異株就很好想像，是台灣社區感染的延續，「但如果是Delta就比較頭痛，代表已經在我們眼皮下悄悄入侵。」

目前台灣新冠疫苗覆蓋率有待加強，12歲以下兒童也不在疫苗施打年齡範圍內，讓許多家長更加憂心，因此黃立民表示，兒童在三級警戒處於低病毒或細菌環境，可能造成「免疫負債」，未來傳染疾病大流行可能性就越大為了對兒童形成包覆性保護，降低感染機會，呼籲家長不論是否已經接受新冠疫苗，除6個月以下的嬰兒，全家都應施打流感疫苗，對於抵抗新冠肺炎疫情也相當有幫助。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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