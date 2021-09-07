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中國醫藥大學兒童醫院兒童腎臟科林清淵教授表示，當年媽媽帶著阿信來到兒童腎臟科門診，為了確認是否有雙側重度尿逆流，並評估腎組織纖維化（腎結痂）的嚴重程度，安排「膀胱輸尿管尿逆流檢查」與「核子醫學檢查」發現雙側尿逆流導致一邊是第5度尿逆流，另一邊因持續尿逆流已萎縮，顯示阿信的腎功能已進入「慢性腎臟病」第三期（IIIb）。往後十年，持續追蹤阿信的病程，延緩腎病的進行，但仍敵不過腎絲球濾過率（eGFR）指數逐年下降（GFR<5即開始洗腎）的速度。
腎臟移植術前評估 母移植腎臟給兒
不捨阿信一週三次的洗腎生活，媽媽決定將自己的腎臟換給孩子。主動跟林清淵醫師討論後，由於媽媽身體健康是家族中唯一沒有慢性病的人，經過中國附醫泌尿科門診進行腎臟移植術前評估後，由張兆祥教授順利完成腎臟移植手術，母子很快平安出院。腎臟移植後並非治療的結束，未來阿信必須定期回診，追蹤腎功能及調整抗排斥藥物的劑量、種類，同時也要照護媽媽的單腎功能健康。
腎臟移植 為腎病完整的根本治療
「慢性腎臟病」分為五期，第五期是末期腎臟病，在台灣的盛行率高居世界第一，血液透析或腹膜透析只是腎臟替代療法，救命但不能解決根本問題，腎臟移植的成功才是完整的根本治療；林清淵醫師表示，目前全台腎臟移植率僅有4%，日本的洗腎紀錄最長也不過40年，因此兒童腎臟移植是維持生長發育、提高生活品質、存活率最佳的治療方式。
資料來源：健康醫療網 母捐腎臟給洗腎兒 換得健康新人生
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