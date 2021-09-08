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孤獨最高等級　網：一個人動手術！

孤獨最高等級　網：一個人動手術！
孤獨最高等級　網：一個人動手術！

健康醫療網

2021-09-08 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】日前網路上流傳了一張「國際孤獨等級表」，並將孤獨劃分為十級，上榜的不只有一個人去咖啡廳、一個人看電影，居於首位的一個人動手術，更讓網友直呼：孤獨最高等級！雖然表格以趣味性居多，但也讓台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師發文分享，不久前就有一位子宮肌瘤患者君君（化名）因不想勞煩家人，一個人從南部北上進行海扶刀手術，因海扶刀為無創治療，過程相對安全快速，讓君君即便一個人也能順利完成治療。

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多發性子宮肌瘤引起解尿困難　患者需積極治療

鍾國騰醫師說，君君是一位多發性子宮肌瘤的患者，因肌瘤壓迫到膀胱，已經有一段時間都解尿困難，影響到生活品質，需要盡快手術處理肌瘤。而先前君君向鍾醫師表示，這次北上手術不想麻煩家人，因此考量到君君只有一個人，加上多發性子宮肌瘤容易復發的情況下，最後決定透過不必動刀、術後恢復期短且復發率相對較低的海扶刀進行治療。

核磁共振清楚分辨軟組織　海扶刀術後恢復期短

針對海扶刀這項子宮肌瘤治療新科技，鍾國騰醫師說明，進行手術前，會安排患者進行核磁共振術前檢查，因核磁共振擁有良好的軟組織分辨能力，可以清楚的呈現出組織與病灶間的對比，即便多發性肌瘤也能清楚地找到每個病灶，降低術後復發率，另外，核磁共振能夠判斷肌瘤為良性或惡性，在術前就能確定患者是否適合進行海扶刀。

鍾醫師補充，海扶刀是透過體外超音波聚焦來消融體內肌瘤，患者僅需俯臥在儀器上，就能完成這項無創手術，因海扶刀治療過程中不必動刀、不須穿刺也不會流血，能大幅縮短患者術後恢復期，而君君在術後也能立即拔除尿管下床解尿，並在醫師的同意之下，術後隔天就能夠返家。

現今社會型態忙碌　盼海扶刀使現代患者受惠

鍾國騰醫師表示，對於欲進行重大或需全身麻醉手術的患者，通常會建議過程中有親友陪同，以便做任何決定，並照顧患者術後起居，雖然一個人動手術被稱作為孤獨最高等級，但現今社會繁忙，門診中的確遇到不少患者因家人沒時間陪同或時間湊不上，只能自己一個人進行手術，而海扶刀的出現，就能符合這些患者的需求，也希望未來有更多子宮肌瘤患者因此而受惠。



資料來源：健康醫療網 孤獨最高等級　網：一個人動手術！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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