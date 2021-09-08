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鍾國騰醫師說，君君是一位多發性子宮肌瘤的患者，因肌瘤壓迫到膀胱，已經有一段時間都解尿困難，影響到生活品質，需要盡快手術處理肌瘤。而先前君君向鍾醫師表示，這次北上手術不想麻煩家人，因此考量到君君只有一個人，加上多發性子宮肌瘤容易復發的情況下，最後決定透過不必動刀、術後恢復期短且復發率相對較低的海扶刀進行治療。
核磁共振清楚分辨軟組織 海扶刀術後恢復期短
針對海扶刀這項子宮肌瘤治療新科技，鍾國騰醫師說明，進行手術前，會安排患者進行核磁共振術前檢查，因核磁共振擁有良好的軟組織分辨能力，可以清楚的呈現出組織與病灶間的對比，即便多發性肌瘤也能清楚地找到每個病灶，降低術後復發率，另外，核磁共振能夠判斷肌瘤為良性或惡性，在術前就能確定患者是否適合進行海扶刀。
鍾醫師補充，海扶刀是透過體外超音波聚焦來消融體內肌瘤，患者僅需俯臥在儀器上，就能完成這項無創手術，因海扶刀治療過程中不必動刀、不須穿刺也不會流血，能大幅縮短患者術後恢復期，而君君在術後也能立即拔除尿管下床解尿，並在醫師的同意之下，術後隔天就能夠返家。
現今社會型態忙碌 盼海扶刀使現代患者受惠
鍾國騰醫師表示，對於欲進行重大或需全身麻醉手術的患者，通常會建議過程中有親友陪同，以便做任何決定，並照顧患者術後起居，雖然一個人動手術被稱作為孤獨最高等級，但現今社會繁忙，門診中的確遇到不少患者因家人沒時間陪同或時間湊不上，只能自己一個人進行手術，而海扶刀的出現，就能符合這些患者的需求，也希望未來有更多子宮肌瘤患者因此而受惠。
資料來源：健康醫療網 孤獨最高等級 網：一個人動手術！
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