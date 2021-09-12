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法國連9週抗議健康通行證　護理消防員反強制接種

▲法國反健康通行證的民眾昨天第9度走上街頭，許多護理員與消防員也參與，反對將上路的強制接種措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國反健康通行證的民眾昨天第9度走上街頭，許多護理員與消防員也參與，反對將上路的強制接種措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-12 15:02:09

（中央社記者曾婷瑄台北12日電）法國反健康通行證的民眾昨天第9度走上街頭，人數連續幾週持續減少。但這次許多護理員與消防員也參與，反對將上路的強制接種措施。然而民調顯示，法國民眾大多接受通行證。

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法國反健康通行證（passe sanitaire）動員人數顯見下滑，根據內政部，昨天抗議人數12萬1000人，上週為14萬人，再前一週則為16萬5000人。

昨天巴黎近2萬人上街，而全國共有207起示威活動。然而對比前幾週的平靜，昨天巴黎抗議群眾與警方爆發衝突，包含警方在香榭麗舍大道（Champs-Elysees）向群眾投擲催淚彈，也有民眾朝警方丟擲物品。遊行共85人遭到盤查。

世界報（Le Monde）指出，遊行群眾組成多元，但其中有許多前「黃背心」（gilets jaunes）成員，他們堅定不移，幾乎每次戰役都有參與，也將會持續抗議下去。

44歲的施奈德（Guillaume Schneider）是巴黎郊區學校的教師，這是他第8次上街抗議健康通行證，他向記者表示反對設置通行證、反對馬克宏、反對媒體。「自由的捍衛者，已經太少了」。

65歲的安德-巴余舍（Maurice André-Baruchel）是黃背心運動參與者，他認為規範健康通行證是對民主的傷害，也是邁向「獨裁」的第一步。他指出黃背心與反通行證抗議的關聯，「都是人民反對馬克宏」。

和黃背心背景不同的，是穿著白袍的護理人員，他們反對即將於9月15日上路的強制施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗政策，決定上街表達憂慮。

在殘疾人士醫療機構工作的莎賓娜（Sabrina）表示：「強制是絕對的勒索。15日開始，我就沒有權利再站在我已經接種的病患面前，並非因為我失職，只是因為我沒有在體內施打實驗性且會帶來無可忽視副作用的產品。」

36歲的護理員朱利安（Julien）和40多名格瑞諾布（Grenoble）醫學中心同事一起上街，他們在群眾間高喊「讓我們治療」。他表示絕不可能接種，「就我的了解，疫苗很危險，它無法治療COVID，而現在政府竟要強制我們」。

9月15日的強制接種命令對象也包含消防人員。因此也有50多位消防員穿著制服，站在護理人員旁。

法國東部摩賽省（Moselle）自由消防員聯盟（Collectif Pompiers Libres）發言人法比安（Fabien）說道：「國家清空消防局，清空醫院。消防員和護理人員就像面對著暴君巨浪的堤壩。」

然而近日民調顯示，大多數法國民眾對於健康通行證皆持正面看法。在8月底BFM電視台（BFMTV）與民調機構Elabe所做的調查中，64%的受訪者支持進入餐廳酒吧須出示疫苗證明；54%的受訪者不贊同反通行證示威。

根據9月初費加洛報（Le Figaro）委託民調機構Odoxa及諮詢公司Backbone聯合進行的調查，有67%的受訪者支持健康通行證。其中57%受訪者不認同反通行證抗議運動；59%的人認為參與者「很自私」，61%的人覺得他們「危及全體健康而不自知」。（編輯：林憬屏）1100912

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