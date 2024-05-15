盧秀燕允揪百團前進花蓮 首發團員心有戚戚：街容蕭條人氣冷清
台中市長盧秀燕日前揪藍營女縣市長相挺花蓮時，允諾號召超過100團的旅客到花蓮玩，台中市北區區公所日前率先攜手各里里長及登革熱防疫有功人員共23人前往花蓮參訪交流，首發團昨天返回台中，人人大包小包下火車。團員感慨原是旅遊勝地的花蓮，地震後街容蕭條、人氣冷清，餐廳老闆娘不斷感謝大家，讓人心疼，呼籲大家多到花蓮旅遊或購買花蓮產品。區公所明天將在一樓大廳舉辦「北區花蓮震災農特產品義賣活動」，協助在地業者度難關。
記者顏幸如／台中報導
強震重創花蓮，台中市長盧秀燕5日與另3位藍營女縣市長齊聚花蓮以行動相挺，帶來台中各界捐助近2000萬元，並表示台中曾走過921的痛，能理解震後復甦的艱難，允諾號召超過100團旅客，用行動溫暖花蓮。首發團前天出發，台中市北區區公所攜手各里里長及登革熱防疫有功人員23人，到花蓮參訪交流，民政局長吳世瑋昨天前往台中火車站迎接。
北區區長陳宗祈表示，第一天抵達花蓮時，發現街容蕭條、人氣冷清；第二天到花蓮石庭客家小館用餐，老闆娘哽咽透露最近都不敢接電話，因為退訂的桌數已達6、70桌，6月底前的訂桌幾乎全取消，里長交流團到店內用餐，她既感動又感謝。賴福里長黃灑晴也說，這趟花蓮遊很感慨，「他們真的需要我們的愛與關懷」！
北區區公所表示，此次參訪行程除進行登革熱防制及防救災經驗交流，也前往花蓮市農會超市採購大量花蓮米、紅藜麵、六十石山金針、剝皮辣椒、茶包等在地農特產品及伴手禮，振興當地經濟，明日將在北區公所一樓大廳舉辦「北區花蓮震災農特產品義賣活動」，協助在地業者促銷。
民政局長吳世瑋指出，為促進花蓮地區經濟復甦，台中市各區公所已號召近80團，將陸續將前往花蓮參訪。此外，為協助讓花蓮「人進來、貨出去」，全市各區公所規劃50場次的花蓮農特產品設攤活動，呼籲民眾用購買力挺花蓮農民走出震災。