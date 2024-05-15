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不只點名5名嘴！中國將推出懲「獨」法律措施　國台辦：拭目以待

▲中國新任國台辦發言人陳斌華15日宣布懲戒台灣5位名嘴。（圖／翻攝自國台辦微博）
▲中國新任國台辦發言人陳斌華15日宣布懲戒台灣5位名嘴。（圖／翻攝自國台辦微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國台辦今（15）日早上突然宣布將嚴懲黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川在內的台灣5位名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。據了解，現場有媒體追問「懲戒的具體做法」，國台辦發言人陳斌華則回答，「請拭目以待。」

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國台辦發言人陳斌華15日早上主持例行記者會，期間有媒體提問「台灣名嘴胡亂編造『大陸人民吃不起茶葉蛋』、『大陸高鐵沒靠背』等虛假訊息，引發兩岸網友對立，有消息稱，大陸方面正在針對這些長期造謠誹謗的台灣名嘴，研究懲戒措施。 請問發言人能否予以證實？」

對此，陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論矇蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

此外，賴清德政府已宣布的名單中，有許多獨派色彩的人士，其中也有人被列名「台獨」頑固份子。對此，陳斌華表示，一段時間以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，指使縱容「台獨」頑固份子公然宣揚兩國論，大肆勾聯外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑釁激化兩岸對立對抗，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，不斷推高台海形勢緊張動盪。

陳斌華指出，「台獨」分裂背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。 「對此，我們絕不容忍、決不姑息，絕不會聽之任之。對那些涉『獨』言行惡劣、謀『獨』活動猖獗的頑固分子，國家將出台法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。」

陳斌華提到，「國家出台懲『獨』法律措施，針對的是極少數『台獨』分子及其分裂活動，絕非台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，認清『台獨』分裂的極端危害性，堅決抵制、反對任何『台獨』分裂行徑」。

現場有台灣媒體追問「大陸正在制定懲戒台獨分子的法律措施，請問目前的立法進度最快什麼時候可以出台？」陳斌華則回應，「請拭目以待具體促施內容」。

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