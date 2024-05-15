不只點名5名嘴！中國將推出懲「獨」法律措施　國台辦：拭目以待

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對此，陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論矇蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。
此外，賴清德政府已宣布的名單中，有許多獨派色彩的人士，其中也有人被列名「台獨」頑固份子。對此，陳斌華表示，一段時間以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，指使縱容「台獨」頑固份子公然宣揚兩國論，大肆勾聯外部勢力謀「獨」挑釁，蓄意挑釁激化兩岸對立對抗，粗暴阻撓限制兩岸正常交流交往，不斷推高台海形勢緊張動盪。
陳斌華指出，「台獨」分裂背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。 「對此，我們絕不容忍、決不姑息，絕不會聽之任之。對那些涉『獨』言行惡劣、謀『獨』活動猖獗的頑固分子，國家將出台法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。」
陳斌華提到，「國家出台懲『獨』法律措施，針對的是極少數『台獨』分子及其分裂活動，絕非台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，認清『台獨』分裂的極端危害性，堅決抵制、反對任何『台獨』分裂行徑」。
現場有台灣媒體追問「大陸正在制定懲戒台獨分子的法律措施，請問目前的立法進度最快什麼時候可以出台？」陳斌華則回應，「請拭目以待具體促施內容」。